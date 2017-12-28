高雄環保以功代金減少紙錢燃燒　募款專戶破213萬

高雄市為鼓勵民眾將購買金紙的費用，捐助社福團體透過「以功代金」方式捐至勸募專戶，今年所募集善款已經突破213萬大關，環保局今(28)天下午舉行成果發表會，邀請社福團體及參與捐款的單位代表與會，除頒發感謝狀外，並邀請15個社福團體代表共同簽署意向書，宣示107年仍將持續配合以功代金活動，更進一步推廣綠色普渡觀念，邀請更多民眾參與。

環保局表示，高雄市自95年起發起「以功代金」方式減少中元普渡紙錢減量焚燒，向「減排」邁進，而106年更結合心路、家扶、創世等15家社福團體，透過統一、全家、萊爾富與OK超商通路等電子繳費捐款通路。鼓勵民眾將購買紙錢的費用捐助社福團體，透過「以功代金」方式將購買紙錢捐至勸募專戶，也就是以「捐款做功德」替代舊有的「實體紙錢焚燒」。而捐款金額也自95年的18萬元起逐年增加，至106年11月已正式突破213萬元大關。