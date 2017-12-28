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精神崩潰！群交趴女主角傳已休學　求網友「放過他們」

生活中心／綜合報導2017/12/28 17:31
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議。（圖／翻攝自《Dcard》）

日前「Dcard」爆出6女戰7男群交趴事件，不僅大量照片、影片外流，6女的身分也遭網友肉搜出其IG和臉書，在各大論壇、臉書私密社團、通訊軟體間廣為瘋傳，PTT上更是鬧得沸沸揚揚，有大批鄉民狂喊「要上車」求檔案。如今風波越演越烈，傳出有2名大一女事主瀕臨精神崩潰邊緣，甚至已經休學，盼網友們能夠放過她們。

PTT上一名「碩士生鄉民」，透過群交趴照片中的背影、乳房大小、髮型、造型等比對交叉，肉搜出部分女主角的IG和臉書，掀起大批網友瘋狂討論。不料今（28）日下午，他在PTT再度發文表示「有2個這次的大一女事主，寄站內信來..求大家放過，當事人情緒都很緊繃、瀕臨崩潰。 甚至有人已經休學，整天不敢出門。」並呼籲網友們不要再傳相關照片、影片，除了避免法律責任外，更擔心當事人會因此做出危害生命的舉動。


▲原PO表示有當事人因此事休學，希望外界「放過她們」。（圖／翻攝自PTT）

他也提醒「有鴿子在盯版了」，若警察到PTT調資料，最多恐怕會有2000人遭起訴，「還有那個套.rar，請大家不要再嘗試去破解， 雖然我有下載全套生活照，但我、跟收到我站內信的鄉民都沒上傳成RAR檔案， 小心可能是病毒。」

另外，散播這些猥褻圖畫、聲音或其他物品，甚至供人觀覽、聽聞者等行為，恐觸及刑法，嚴重恐遭處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

關鍵字群交趴ptt照片影片攝影師休學
肉肉交疊爽到臭！網自曝群交趴心得

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