精神崩潰！群交趴女主角傳已休學　求網友「放過他們」

日前「Dcard」爆出6女戰7男群交趴事件，不僅大量照片、影片外流，6女的身分也遭網友肉搜出其IG和臉書，在各大論壇、臉書私密社團、通訊軟體間廣為瘋傳，PTT上更是鬧得沸沸揚揚，有大批鄉民狂喊「要上車」求檔案。如今風波越演越烈，傳出有2名大一女事主瀕臨精神崩潰邊緣，甚至已經休學，盼網友們能夠放過她們。

PTT上一名「碩士生鄉民」，透過群交趴照片中的背影、乳房大小、髮型、造型等比對交叉，肉搜出部分女主角的IG和臉書，掀起大批網友瘋狂討論。不料今（28）日下午，他在PTT再度發文表示「有2個這次的大一女事主，寄站內信來..求大家放過，當事人情緒都很緊繃、瀕臨崩潰。 甚至有人已經休學，整天不敢出門。」並呼籲網友們不要再傳相關照片、影片，除了避免法律責任外，更擔心當事人會因此做出危害生命的舉動。