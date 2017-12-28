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推廣綠屋頂　李孟諺邀崇學國小師生一同加綠減碳

記者黃文博／台南報導2017/12/28 18:28
▲台南市長李孟諺、環保局長林健三、教育局長陳修平及崇學國小校長葉和源帶領學校師生在綠屋頂種植植栽。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.28）
▲台南市長李孟諺、環保局長林健三、教育局長陳修平及崇學國小校長葉和源帶領學校師生在綠屋頂種植植栽。（圖／記者黃文博翻攝，2017.12.28）

為減緩都市熱島效應，台南市環保局特推動綠屋頂節能降溫計畫，今（28）日選定東區崇學國小旗艦型綠屋頂示範場域辦理成果發表暨啟用儀式，台南市長李孟諺、環保局長林健三、教育局長陳修平及崇學國小校長葉和源帶領學校師生在綠屋頂種植植栽，宣告綠屋頂啟用。

李孟諺表示，推動綠屋頂有三層實質意涵。首先是節能減碳，綠屋頂可以降低頂樓溫度，減輕空調用電；其次在下大雨的時候，幫忙吸收雨水的流量，對防洪、排水有很大的幫助；第三是把綠屋頂納入環境教育。

李孟諺並當場指示，未來將由工務局及都發局協助修訂本市低碳城市自治條例，透過都市發展審議及建造核發手續要求公私部門一起增加屋頂綠化面積，期盼由公部門做起，鼓勵民間跟進屋頂綠化或設置太陽能板，讓台南市變成最美麗的都市花園。

林健三表示，今年結合各單位的特色共輔導8處屋頂進行綠化改造，綠化總面積達到533平方公尺，各單位將綠屋頂結合在地特色，發展食農教育、老人共餐等活動，發揮綠屋頂附加價值。

葉和源表示，該校綠屋頂有三種類型，分別為盆缽菜園、棚架與薄層綠化，總綠化面積100平方公尺，底部皆使用蓄排水板，總蓄水量可達3.2公噸，遇暴雨時，有助於減少地面逕流。 屋頂綠化可調節都市氣候，並減緩都市熱島效應，明年將持續推廣補助，歡迎有興趣的單位踴躍提出申請。

關鍵字李孟諺林健三陳修平崇學國小
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