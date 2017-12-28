推廣綠屋頂　李孟諺邀崇學國小師生一同加綠減碳

為減緩都市熱島效應，台南市環保局特推動綠屋頂節能降溫計畫，今（28）日選定東區崇學國小旗艦型綠屋頂示範場域辦理成果發表暨啟用儀式，台南市長李孟諺、環保局長林健三、教育局長陳修平及崇學國小校長葉和源帶領學校師生在綠屋頂種植植栽，宣告綠屋頂啟用。

李孟諺表示，推動綠屋頂有三層實質意涵。首先是節能減碳，綠屋頂可以降低頂樓溫度，減輕空調用電；其次在下大雨的時候，幫忙吸收雨水的流量，對防洪、排水有很大的幫助；第三是把綠屋頂納入環境教育。

李孟諺並當場指示，未來將由工務局及都發局協助修訂本市低碳城市自治條例，透過都市發展審議及建造核發手續要求公私部門一起增加屋頂綠化面積，期盼由公部門做起，鼓勵民間跟進屋頂綠化或設置太陽能板，讓台南市變成最美麗的都市花園。