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中央社

日圓升值下投資人調整部位 日股跌0.56%

中央社2017/12/28 17:23
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京28日綜合外電報導）由於投資人在新年假期來臨前出清部位，日圓在交易清淡下升值，日本東京股市今天下跌。

日經225指數下挫127.23點或0.56%，收22783.98點。東證一部指數下挫10.76點或0.59%，收1819.03點。

法新社報導，分析師指出，由於外界對於北韓的飛彈發展計畫憂慮再起，投資人並懷疑日圓可能進一步升值，使得日圓匯價攀升。

此外，東京市場人士紛紛放假，等到下週後半段才會返回。東京市場明天仍開市，但下週得等到4日才恢復交易。

日本主要股市指數今天大多時間在平盤間擺盪，尾盤因美元兌日圓開始貶值導致終場收低。美元之所以走貶，部分原因來自媒體報導北韓可能正準備再度試射飛彈或衛星。

美國有線電視新聞網（CNN）的日語版今天午後報導，北韓正展現可能準備再度發射衛星或飛彈的跡象。分析師認為，這項消息引發投資人獲利了結。

今天東京匯市時間，美元由昨天東京匯市下午的113.19日圓貶值至112.80日圓。

大和證券公司（Daiwa Securities）高級技術分析師佐藤光（Hikaru Sato）說：「北韓再度傳出可能發射飛彈後，日圓應聲升值，投資人遂開始獲利了結。」

他還表示：「由於難以預測北韓是否將發射飛彈，但新年假期間市場關閉，投資人選擇現在調整部位。」

Okasan Online Securities也發布評論寫道：「部分投資人因擔憂日圓可能在新年放假期間升值，於是似乎已出售股票並關閉部位。」

今天走跌的大型股，包括豐田汽車公司（ToyotaMotor Copr.）股價收低0.73%，索尼公司（Sony Corp.）跌0.55%，以及三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJFinancial Group）重挫2.23%。（譯者：中央社張正芊）1061228

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