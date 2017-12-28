宣導保育 屏科大鳥類研究室印老鷹農民曆

研究室助理研究員洪孝宇表示，去年的「老鷹農民曆」以老鷹的保育及農田生態困境為主;今年農民曆介紹新興的有機農業潮流及綠色保育標章、農業標章4章1Q，還透過動漫卡通畫出貓頭鷹巢箱該如何製作、猛禽棲架如何架設，才能有效地防止老鼠入侵農地。

鳥類研究室在部落格宣告「卡娃宜的動漫老鷹農民曆」出爐，這次的老鷹農民曆，首刷1600本，由林務局、屏東縣政府、台灣猛禽研究會、屏科大鳥類生態研究室一起推廣。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）催生「老鷹紅豆」功臣之一的屏東科技大學鳥類生態研究室連續2年印製「老鷹農民曆」，宣導生態保育，今年的老鷹農民曆已出爐，以動漫宣導友善環境的方式。

洪孝宇說，將會在相關的宣導活動中發給農民，至於一般民眾，只要捐款給台灣猛禽研究會就可以獲得一本農民曆。

研究室表示，農民曆裡有屏東縣長潘孟安的話，他希望更多農民能夠加入有機農業及綠色保育農業，帶動台灣的綠色經濟。

研究室說，林務局是這次「老鷹農民曆」的策劃單位，因此，農民曆裡也介紹老鷹及貓頭鷹的生物防治方法，傳達里山理念；並指導民眾猛禽棲架及貓頭鷹巢箱製作，讓更多民眾參與保育工作。

屏科大鳥類生態研究室成員林惠珊受到「老鷹想飛」紀錄片導演的感動，前幾年帶領屏科大野保所鳥類生態研究室的研究生及猛禽會會員等，執行黑鳶族群普查與生態行為研究，發現台灣黑鳶數量之所以稀少，是因為農田使用農藥與老鼠藥，也發現友善農業對黑鳶的生存非常重要，進而引發社會的重視，並催生了「老鷹紅豆」。1061228