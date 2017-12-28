共機頻擾台 中共軍方稱不影響區域安全

總統蔡英文上午說，中國大陸在東亞區域頻繁的軍事動態，已經一定程度影響了區域的安全穩定。蔡總統要求國軍時刻嚴密監控共軍動態，並適時採取必要措施，確保國家安全及區域和平穩定。

中共軍機11月起頻頻出海訓練，除多次繞飛台灣，還穿越宮古海峽、巴士海峽和對馬海峽。中華民國國防部26日發表106年國防報告書指出，從去年8月至今年12月中，共軍機艦已25度擾台。

（中央社記者尹俊傑北京28日電）共軍艦機近期頻繁在東亞地區演訓，引起周邊國家警戒。中國國防部發言人任國強今天聲稱，共軍遠海訓練是年度計畫安排，符合國際法，不會對地區安全形勢造成負面影響。

中國國防部下午舉行例行記者會。任國強回應相關提問時說，中國大陸海空兵力相關訓練是「年度內的計畫安排」，未來將繼續舉行類似訓練。

他宣稱：「中國海空兵力遠海訓練日益常態化，符合相關國際法和國際實踐，不會對所謂地區安全形勢造成負面影響。相反地，中國軍力的建設和增長，應該是有益於地區和平穩定的力量。」

任國強還說，這些遠海演訓活動的目的，是「提高中國軍隊履行『新時代』使命任務的能力，更好地維護國家安全和世界與地區的和平穩定」。

中華民國106年國防報告書除詳列中共軍機繞台相關資料，還首度公布台美軍售流程示意圖。

被問及此事，任國強宣稱：「台灣是中國的一部分，哪裡來的什麼國防報告書。」

他表示：「我們願意以最大的誠意爭取和平統一的前景，但必須正告台獨勢力，我們維護國家主權和領土完整的決心是堅定不移的。任何挾洋自重、以武拒統的圖謀都是徒勞的。」

任國強重申，只有堅持「九二共識」、維護兩岸關係和平發展，才能確保台海和平穩定。1061228