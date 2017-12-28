李晨薰鎖千葉明星 飆平生涯新高148公里

（中央社記者謝靜雯台中28日電）台日高中棒球菁英對抗賽，平鎮高中高一投手李晨薰複製上一場先發好表現，先發8局飆8K，投出平生涯最快148公里速球，封鎖日本千葉縣明星隊，率隊以5比1拿勝、晉級冠軍戰。

李晨薰台日青棒首場比賽先發，對上由日本春季甲子園冠軍隊大阪桐蔭為主體組成的大阪府明星隊，先發投6.2局僅被敲出4支安打，投出7次三振，好表現引發討論。

今天再度先發出賽，對賽前沒有敗績的千葉縣明星隊先發，李晨薰用86球投完8局，被敲出3支安打，僅在6局接連被敲安打、保送，失掉1分，飆出平生涯最快紀錄148公里速球，變化球的狀況比上一場先發更好。