2017年高波動資產排行 比特幣排不上前5名

今年雖然全球股債大多同步上漲，但交易員抱怨，由於波動率太低，交易難度倍增。而《彭博》分析全球約 250 種主要資產，發現確實有低波動現象，不過人人都認為漲太凶的比特幣，卻排不上相對波動率的前 5 名。

彭博分析師計算，截至 12 月 21 日，全球金融市場的大約 250 種資產中，今年只有 7 種可以被列為高波動性資產，為 2014 年以來最少，也是連續第 2 年不足 10 種。

上榜的 7 種資產中，有 6 種是貨幣－如果比特幣算是貨幣之一。阿根廷 Merval 指數因為暴漲近 70% 而得以上榜，主要是投資人看好總統 Mauricio Macri 的改革計畫，而且阿根廷有望重新被列入 MSCI 新興市場指數。