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〈行動紅包時代來臨〉北富銀領先全台首推 初期目標5

鉅亨網2017/12/28 17:40
鉅亨網 / NOWnews
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過年除了吃吃喝喝，近年來也非常流行在手機上搶紅包，又以中國大陸的微信紅包最有名，台灣搶紅包風氣雖然還沒有那麼瘋狂，但是，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (28) 日宣布與台灣大哥大 (3045-TW) 的 M+ messenger 合作，推出台灣原味的行動紅包「富邦旺紅包」，初期目標衝刺 5 萬戶使用。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀存款戶有 500 萬戶，初期目標希望至少有 5 萬戶使用此金融服務，享受搶紅包、發紅包的驚喜樂趣。

北富銀打造台灣的原創行動紅包，只要有台北富邦銀行帳戶，也有申請行動網銀，並在手機上安裝好 M + 通訊 App，就可以在該通訊程式上當財神爺發紅包，或當財神爺的朋友搶紅包，玩法不僅可「一對一」收發紅包，還可「一對多」、「多對多」揪團面對面建群，搶發或搶收紅包。

每筆發紅包上限 5 萬元、當日總上限 10 萬元，而且 M + 每家電信業者的用戶都可以使用，不限台灣大哥大用戶，侷限的只有需要有台北富邦銀行帳戶。不過程耀輝強調，在安全及法規允許的狀況下，未來也會開放在跨行轉帳。

至於「富邦旺紅包」跟微信紅包有什麼不同？程耀輝表示，它是直接用銀行帳戶交易，不是儲值，另外因為雙方都要有行動網銀，每筆交易都有實名可追蹤。

程耀輝表示，「富邦旺紅包」跟蘋果 iMessage 的點對點支付，以及 Line Pay 在日本推出的 P2P 支付類似，其實在台北富邦的行動網銀裡，已經有一個「輕鬆收付款」的小額轉帳功能，「富邦旺紅包」也是這個功能的延伸。

程耀輝也提到，從 12/22 試行至今已經發出了 8 萬個紅包，總發出金額超過 200 萬元，且 24 小時都有人在搶 / 發紅包。

外界也關切，為什麼不是跟用戶眾多 LINE 或 Messenger 合作，程耀輝表示，由於轉帳服務跟通訊軟體要高度整合，和 LINE 或 Messenger 等國外團隊溝通的成本會比較高，相較起來跟台灣開發的 M + 合作效率上會比較好。

台北富邦銀行總經理程耀輝與台灣大哥大(3045-TW)總經理鄭俊卿今(28)日宣布合作，推出台灣原味的行動紅包「富邦旺紅包」。(鉅亨網記者陳慧菱攝)
台北富邦銀行總經理程耀輝 (左) 與台灣大哥大總經理鄭俊卿 (右) 今 (28) 日宣布合作，推出台灣原味的行動紅包「富邦旺紅包」。(鉅亨網記者陳慧菱攝)
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