〈行動紅包時代來臨〉北富銀領先全台首推 初期目標5

過年除了吃吃喝喝，近年來也非常流行在手機上搶紅包，又以中國大陸的微信紅包最有名，台灣搶紅包風氣雖然還沒有那麼瘋狂，但是，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行今 (28) 日宣布與台灣大哥大 (3045-TW) 的 M+ messenger 合作，推出台灣原味的行動紅包「富邦旺紅包」，初期目標衝刺 5 萬戶使用。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀存款戶有 500 萬戶，初期目標希望至少有 5 萬戶使用此金融服務，享受搶紅包、發紅包的驚喜樂趣。

北富銀打造台灣的原創行動紅包，只要有台北富邦銀行帳戶，也有申請行動網銀，並在手機上安裝好 M + 通訊 App，就可以在該通訊程式上當財神爺發紅包，或當財神爺的朋友搶紅包，玩法不僅可「一對一」收發紅包，還可「一對多」、「多對多」揪團面對面建群，搶發或搶收紅包。