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南韓政府將嚴管加密貨幣交易 比特幣嚇跌11%

鉅亨網2017/12/28 17:47
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為抑制投機風潮，南韓政府宣布，將嚴加規範加密貨幣交易，具體措施包括交易實名制、授權有關當局關閉交易所等；消息一出，週四 (28 日) 比特幣價格一度「嚇跌」11%，至 13,672.16 美元。

交易平台 CoinDesk 數據顯示，週四比特幣價格一度跌至 13,672.16 美元，較年初下滑 11%；不過，在台北時間下午 3 點 42 分，又回升至 14,233.60 美元。

即便一度大跌 11%，比特幣價格仍高於上週五創下的 10,400 美元低點紀錄，關於上週五的暴跌，至今仍找不到合理解釋。

南韓政府政策協調辦公室週四發布聲明，強調將嚴管加密貨幣交易，具體措施包括交易實名制、禁止銀行對加密貨幣交易所提供虛擬賬戶、強化銀行在加密貨幣交易所的反洗錢責任，甚至授權有關當局關閉交易所。

稍早，南韓金融監管機構負責人對媒體表示，「比特幣泡沫遲早會破！」

雖然比特幣價格看似被「嚇跌」，但南韓政府祭出的嚴管措施，不見得對所有人都有嚇阻作用。

比特幣交易商 BitSpread 執行長 Cedric Jeanson 認為，對政府機構來說，祭出這些措施，是很正常的事情。

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