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美國FCC首度認證遠距無線充電 全面商業化仍需時程

鉅亨網2017/12/28 17:47
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無線電源開發商 Energous (WATT-US) 週二宣布，美國聯邦通信委員會 (FCC) 已經通過授予該公司無線充電技術消費者安全認證，為未來商業化打開了大門。

該公司表示，這是第一個 FCC 批准用於遠距無線充電的認證，股價收盤上漲了
 1 倍多。

FCC 認證的新系統稱為 WattUp，使用無線電頻率向智慧手機和智慧手錶等設備傳輸電力。它與只能利用與充電墊接觸時對設備進行充電的系統截然不同。這些系統通常以「無線」充電之名在市場行銷，但是上市十多年來一直不是很流行。

今年蘋果公司 (AAPL-US) 推出 iPhone X 和 iPhone 8，也以無線充電為號召，它是否擴大這塊市場，仍有待觀察。

相比之下，WattUp 號稱可以從 15 英尺遠的距離向遊戲控制器、手機或平板電腦等所有設備充電，儘管目前的認證只涵蓋了 3 英尺的傳輸範圍。Energous 聲稱，WattUp 發射器將能夠一次為十幾台設備充電。

然而，在這項技術實現其無縫、無所不在的充電保證前，可能還需要一段時間。這是因為，要使用 WattUp 發射器，相關設備將需要配備訂製的電池組或接收器。在某些情況下，例如在使用筆記本電腦時，搭配一個專屬的變壓器可能是一個可行的解決方案。

但是對於其他設備，如智慧手機，要做到真正無縫的體驗可能需要從頭整合技術。 Energous 與蘋果電源晶片供應商 Dialog Semiconductor 簽署了一項授權協議，可以為實現這一實際里程碑鋪平道路。

Energous 股價
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關鍵字無線充電認證energousfccwattupheadline
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