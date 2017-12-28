專利法修法 新納開放授權制度

專利法在民國100年底進行全盤修正，並在102年開始實施後陸續又進行數次部分條文修正，這次修法重點包括多項法規鬆綁，如主張國際優先權期間由12個月放寬為14個月；核准審定後分割適用範圍放寬，且申請期限由1個月放寬為3個月；發明專利申請實體審查於3年期限屆滿後，非因故意未申請者，可在2個月內申請復權；以及設計專利保護期限12年延長為15年等。

在設計專利保護期限延長部分，在智慧局徵詢各界意見時，有建議認為15年期限仍太短，應比照外國20到25年期間，放寬至20年，但12月21日舉辦的第一次修法公聽會中尚未討論這項修正條文，智慧局表示，將在明年1月15日的第二次公聽會中聽取各界意見。

值得注意的是，這次修法草案中新增開放授權制度相關條文，專利權人得以書面方式聲明，願意授權任何人實施該專利權，且經智慧局專利公報網站公告後，無正當理由不得拒絕授權；但專利權已屬專屬授權者不適用。

智慧局官員表示，透過開放授權制度，可建立公開透明平台，鼓勵實施專利權、增進專利價值，目前英國、德國都訂有這項制度，中國大陸目前正在推動的專利法修正草案中也訂有類似的「當然許可」制度。

官員並表示，目前修正草案中約有20條修正及新增條文，透過公聽會蒐集各界意見後，若有其他修正意見，條次可能會再增加，目標在107年完成修正草案並報行政院審查。1061228