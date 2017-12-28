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休館整修前最後演出 驅魔記登場

中央社2017/12/28 17:45
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北28日電）明年1月起，被台北市政府冊列為市級文化資產的牯嶺街小劇場，將展開18個月整修工程。休館前最後演出，推出身體氣象館策劃的「驅魔記」系列「（今晚，還有誰）去大馬士革」。

「（今晚，還有誰）去大馬士革 」由牯嶺街小劇場館長姚立群操刀統籌，以瑞典劇作家斯特林堡（August Strindberg）的劇作「到大馬士革去」為藍本，邀來自傳統戲曲、現代劇場、電音、聲音藝術等不同領域的表演工作者與創作者，以各自專擅的特色去表現劇中不同角色。

姚立群利用了牯嶺街小劇場內部的特殊動線與空間架構，設定了一個演變中的「大樂隊」為主場景，讓劇中不斷遭受莫名遭遇、遇見特殊人物的「無名氏」主角進一步延伸詮釋為男神、女神、正義饕餮、永夜富豪、明日黃花等。演出自12月29日起連演三場。

「驅魔記」系列演出是牯嶺街小劇場自2009年開始的歲末年終大活動，邀集過去曾在劇場演出、排練的朋友們「回娘家」，共同以創意表現發展成一個結合聲音、音樂與表演藝術的歲末展演。

值得一提的是，在今年12月31日的最後一場演出之後，也將舉行「牯嶺街小劇場2017年度節目頒獎典禮」，邀請館內外劇場人，以及觀眾一同回顧本年度眾多創作者與工作者的結晶。1061228

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