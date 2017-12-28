電影衝組台中宣傳 林佳龍祝衝出好票房

「衝組」下午在台中市政府舉辦宣傳記者會，導演鄭文堂偕同主演閃靈樂團主唱Freddy林昶佐與鍵盤手「小捲」高嘉嶸出席，林佳龍、新聞局長卓冠廷、台中市影視發展基金會執行長林盈志等人也到場力挺，並舉起寫著「衝」字的大旗，預祝票房衝出好成績。

「衝組」結合台式武打、搖滾樂，打造草根味十足的熱鬧喜劇，全片除獲得台中市政府補助拍攝，更在台中多處取景，包括知名地標台中國家歌劇院、台中極限運動場等地都入鏡，並將於29日起全台上映。

林佳龍表示，電影「衝組」讓他看見過去年輕時的許多場景，包括社會運動或與政府抗爭的過程，他以「衝組」過來人的身分將此片推薦給所有人，也預祝票房長紅，並呼籲大家以行動支持好片，讓台灣的國片擁有更好的發展。

鄭文堂表示，「衝組」是一部年輕、熱血又充滿喜感的電影，對於票房相當有信心，全片講述年輕人對自己故鄉的愛，想透過閃靈樂團幫忙，最後發現其實所有事情都要靠自己的力量實踐理想；他也想藉由此片傳達即使台灣正面臨市場、資金等極大挑戰，但仍盼創意不被受限，能夠自由發揮。

林昶佐則說，不僅林佳龍重視影視音產業，卓冠廷與林盈志也相當投入，讓拍片過程不僅順利，劇組也獲得實質協助。1061228