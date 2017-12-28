今年閱讀關鍵字 統一發票夯到奪冠

富盈數據分析，快速與便利是忙碌的現代人的生活樣貌。因此八卦、吃到飽、懶人包這些能夠快速吸收資訊的字元，榮登今年風行關鍵字的前幾名。

排名第2到第5名的閱讀關鍵字，分別是八卦、懶人包、吃到飽、以及沒想到。

富盈數據發布新聞稿表示，今年閱讀關鍵字前20大排名出爐，「統一發票」在Android和iOS作業系統的智慧型手機上，都位居閱讀關鍵字第1名。

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海旗下富盈數據今天公布今年閱讀關鍵字趨勢報告，統一發票成為關鍵字之冠。此外，八卦、懶人包、吃到飽、以及沒想到，也躋身前5名。

調查指出，今年網路最熱夯的形容詞關鍵字是「沒想到」，富盈數據推測，在網路數據顯示分析可看出，若文章標題加入「沒想到」，可能會讓閱讀率激增。

此外，心理測驗、糖尿病、台中、Stupid、以及有錢人，也躋身今年閱讀關鍵字前10大排名。

調查分析，在城市關鍵字的排行榜中，「台中」瀏覽數字最高，特別是使用FB Browser的用戶，更是偏愛台中。

觀察關鍵字趨勢背後的意義，富盈數據分析指出，在每個閱讀關鍵字的背後，都有一個牽動因果循環的閱讀基因藏在其中。例如曾點擊「腳踏車」熱字的用戶，就有90%的人，下一步動作會進入「美食」的搜尋。

富盈數據指出，預先透過閱讀基因了解消費者瀏覽行為背後可能的動機，就有機會創造更準確的瀏覽成效。

富盈數據透過全台600多個內容網站，及360多個人氣部落格的文章，以日瀏覽量600萬、月瀏覽量1億8000萬、不重複使用者1000萬人的資料中擷取的數據，並且將沒有意義的停用字去除後的結果，在18億的總點擊數中，擷取其前20%的閱讀關鍵字排名，分析出今年閱讀關鍵字趨勢報告。1061228