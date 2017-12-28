故宮南院元旦開館免費參觀　邀您共享維也納新年音樂會

故宮南院表示，元旦適逢周一，當天開放免費入館參觀，二樓至寶廳新推出「鬼功．象牙球：牙雕的奇巧極致」特展，展出古代文人讚嘆猶如「鬼功」的鏤雕象牙雲龍紋套球，表面以高浮雕刻九龍穿梭於祥雲間，內部則雕刻各種鏤空精緻的錦地幾何紋樣，共24層，每層皆可靈活轉動。層層相套，玲瓏剔透且製作繁複的象牙球，可說是清代晚期牙雕工藝之代表。

元旦適逢周一，原本周一公休的故宮南院為迎接2018年照常開館，且當天開放免費入館參觀，晚上更舉辦古典音樂盛典「維也納新年音樂會」迎接新年，歡迎民眾一起來和全球60餘個國家、10億觀眾同步欣賞全球衛星直播的世界級音樂饗宴。

為了落實文化平權、推廣藝術教育，元旦當天下午5時30分起，於故宮南院北側湖畔慶典花園，除了邀請阿卡貝拉「歐開合唱團」暖場演出外，6時15分起衛星連線古典音樂盛典「維也納新年音樂會」。現場民眾除可在500吋HD高畫質投影及環繞音響下，無時差感受這場超過半世紀音樂會金色大廳的布置、音樂及維也納國家歌劇院芭蕾舞團、舞者服裝設計等魅力外，南院當日也推出多項優惠活動。

下午4時起，北側慶典花園音樂會觀眾席早鳥區開放排隊，憑當日故宮南院門票並填寫問卷，可領取限量南院專屬圍脖（限2百名）；來院參觀民眾上故宮南院粉絲頁按讚或拍照打卡、設定搶先看，於館內至寶廳及音樂會服務台可領取抽獎券（每人限領１張），音樂會結束除抽出「故宮精品」獎項，憑存根聯當日可兌換小禮物；當日下午4時至6時及夜間8時45分至10時提供園內免費接駁車（夜間6時至8時45分為演出時間，接駁服務暫停），北側停車場下午4時起免費停車等。

古典音樂盛典「維也納新年音樂會」迎接2018年，邀請國際知名指揮家里卡多‧慕提（Riccardo Muti）第5度擔任指揮。這場音樂盛典將於台灣時間107年1月1日晚上6時15分至8時45分登場，由台視接收維也納訊號傳送至國立故宮博物院南部院區及衛武營國家藝術文化中心戶外劇場同步轉播。

76歲的慕提，自1971年以來與維也納愛樂合作超過500場音樂會，被尊稱為維也納愛樂的「名譽會員」，今年將指揮演出有「圓舞曲之王」美譽的奧地利作曲家約翰‧史特勞斯作品，陪全球樂迷迎接歡愉又充滿希望的新年。

故宮南院強調，為鼓勵更多的外國遊客到訪故宮南院，一覽亞洲藝術文物之風采，原外國遊客參觀票價新臺幣250元，自107年1月1日起，不分國籍，比照國人優惠票價新臺幣150元。