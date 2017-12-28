NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈高市免費公車　10條路線加密班次原子邦妮拍攝遇險　差點被車撞HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

台北香港煙火迎新年 泰國5地區同慶

中央社2017/12/28 17:49
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳葦庭台北28日電）跨年夜將至，今年台北101有360秒的燈光煙火秀，鄰近的國家也有活動，香港維多利亞港跨年煙火秀將長達10分鐘，泰國也有另類慶祝方式。

迎向2018年，各國都有不同的慶祝活動，今年台北101跨年煙火首創「TPAD」燈網，結合近14萬顆LED，從31日晚間11時59分開始長達360秒展演。

香港旅遊局台灣處長徐維妮表示，今年元旦連假有3天，不少民眾都選擇到香港跨年，今年香港維多利亞港也會上演長達10分鐘的煙火秀，為歷年之最。

她介紹，香港地標建築之一的香港會議展覽中心外牆到時候會顯示「2018」巨型字樣，並以仙子在維港夜空撒落閃爍的星塵為設計概念，獻上一幕「魔法星塵」並送上新年祝福。

她建議，跨年在香港的民眾可盡早到尖沙咀海濱花園、香港文化中心露天廣場的沿海一帶、中環海濱、中環9號和10號碼頭一帶及灣仔金紫荊廣場卡位。

位在熱帶國度的泰國也瀰漫濃濃跨年氛圍，今年泰國觀光局在泰國5個地區舉辦跨年晚會，包括北方的南邦府、東北部沙功那府、東部的羅永府、南部普吉府和西部北碧府，其中羅永府位在沿海，海濱小鎮班佩的漁船上將點綴燈光，社區廚師將準備美食，用溫馨的方式度過跨年夜。1061228

護照出包傳李大維異動 總...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan