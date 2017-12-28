台北香港煙火迎新年 泰國5地區同慶

（中央社記者陳葦庭台北28日電）跨年夜將至，今年台北101有360秒的燈光煙火秀，鄰近的國家也有活動，香港維多利亞港跨年煙火秀將長達10分鐘，泰國也有另類慶祝方式。
迎向2018年，各國都有不同的慶祝活動，今年台北101跨年煙火首創「TPAD」燈網，結合近14萬顆LED，從31日晚間11時59分開始長達360秒展演。
香港旅遊局台灣處長徐維妮表示，今年元旦連假有3天，不少民眾都選擇到香港跨年，今年香港維多利亞港也會上演長達10分鐘的煙火秀，為歷年之最。
她介紹，香港地標建築之一的香港會議展覽中心外牆到時候會顯示「2018」巨型字樣，並以仙子在維港夜空撒落閃爍的星塵為設計概念，獻上一幕「魔法星塵」並送上新年祝福。
她建議，跨年在香港的民眾可盡早到尖沙咀海濱花園、香港文化中心露天廣場的沿海一帶、中環海濱、中環9號和10號碼頭一帶及灣仔金紫荊廣場卡位。
位在熱帶國度的泰國也瀰漫濃濃跨年氛圍，今年泰國觀光局在泰國5個地區舉辦跨年晚會，包括北方的南邦府、東北部沙功那府、東部的羅永府、南部普吉府和西部北碧府，其中羅永府位在沿海，海濱小鎮班佩的漁船上將點綴燈光，社區廚師將準備美食，用溫馨的方式度過跨年夜。1061228