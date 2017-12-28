打擊炒作 南韓出重手管制虛擬貨幣交易

（中央社首爾28日綜合外電報導）隨著加密貨幣泡沫化的憂慮日益升高，南韓政府今天宣布，將禁止匿名交易虛擬貨幣，並將打擊利用這類貨幣洗錢的活動。

法新社報導，南韓由於擁有高度上網率，因此成為加密貨幣交易的溫床。南韓比特幣交易規模佔全球的20%，是南韓在全球經濟所佔比重的10倍。

首爾宣布的一連串新規定，包括禁止開設比特幣匿名帳戶，且所有目前正在使用中的匿名帳戶下個月將全數關閉；以及訂立新法，允許監管機關在必要時關閉虛擬貨幣交易所。

南韓政府在聲明中表示：「官員一致認為，虛擬貨幣交易正持續以非理性的方式過度升溫…對於這個不正常的投機情況，我們再也不能視而不見。」