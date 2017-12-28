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中央社

打擊炒作 南韓出重手管制虛擬貨幣交易

中央社2017/12/28 17:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社首爾28日綜合外電報導）隨著加密貨幣泡沫化的憂慮日益升高，南韓政府今天宣布，將禁止匿名交易虛擬貨幣，並將打擊利用這類貨幣洗錢的活動。

法新社報導，南韓由於擁有高度上網率，因此成為加密貨幣交易的溫床。南韓比特幣交易規模佔全球的20%，是南韓在全球經濟所佔比重的10倍。

首爾宣布的一連串新規定，包括禁止開設比特幣匿名帳戶，且所有目前正在使用中的匿名帳戶下個月將全數關閉；以及訂立新法，允許監管機關在必要時關閉虛擬貨幣交易所。

南韓政府在聲明中表示：「官員一致認為，虛擬貨幣交易正持續以非理性的方式過度升溫…對於這個不正常的投機情況，我們再也不能視而不見。」

南韓政府將採取的政策，還包括加緊打擊利用數位貨幣交易洗錢和從事金融詐欺，包括操縱價格。

聲明寫道：「我們將…對這類犯罪行為做出堅決的回應，對違法者處以儘可能最嚴厲的刑罰。」並矢言「不排除任何政策選項，包括必要時關閉虛擬貨幣交易所」。

有鑑於虛擬貨幣價格飆漲，引發市場泡沫膨脹憂慮，且泡沫大致由散戶炒家帶動，首爾當局因而才在2週前下令禁止金融企業從事虛擬貨幣交易，其中大多為比特幣。

在南韓估計約有100萬民眾持有比特幣，其中許多是散戶投資人。由於當地比特幣需求如此旺盛，使得價格較比特幣最大市場美國的報價高出約20%。

南韓政府今天也警告，國內加密貨幣價格大多比全球其他地區高出許多，歸咎原因包括「盲目投機炒作」。

上週南韓虛擬貨幣交易所Youbit因今年內2度遭駭客攻擊而宣告破產，成為南韓首宗加密貨幣交易所倒閉案件，凸顯這類貨幣存在的風險。（譯者：中央社張正芊）1061228

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