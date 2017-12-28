晉任將官感謝袍澤及家人　矢志發揮所學報效國家

（軍聞社記者周昇煒專訪）「晉升除了階級的賦予，更代表著責任的加重，我有責任與信心，在未來持續做好保家衛國的工作，以不負百姓對軍人的期望與使命。」陸軍第6軍團指揮部副指揮官羅德民中將今天在家人及媒體見證下，道出自我期許。

對於獲得拔擢晉升，羅德民中將感謝長官的肯定與一同打拼奮鬥的工作伙伴，並特別感謝在背後默默支持、鼓勵的家人，因為有他們，才能讓他無懼軍旅的各種挑戰，持續為國家貢獻所學。

在國艦國造的國防自主關鍵時刻，海軍256戰隊戰隊長顧志中少將表示，獲得晉任是對個人及家庭無限的榮耀，未來在工作崗位上將秉持盡忠職守的態度，督導所屬部隊落實戰訓本務，戮力提升潛艦部隊戰力，維護臺海周邊安全與和平。

「空戰出英雄，地勤一半功，後勤人才的培育是我未來的重點目標」，空軍司令部後勤處處長林國元少將負責管理空軍全部後勤作業，他強調人才培育是國防戰力的根本，晉任後會投入更多心力在人員教育訓練及考核驗證，落實「為戰而訓、為用而訓」的目標。

林國元少將也特別感謝國家對他32年來的栽培，還有空軍賦予他的使命與任務，未來一定會在工作崗位上發揮最大的力量，完成各項任務。

「很高興在27年的軍旅生涯中，能在後備這個大家庭成長，為國軍的動員、後備的管理等方面奉獻自己的能力。」北區後備指揮部指揮官林正廷少將感謝長官的提拔與栽培，未來會持續努力，為三軍做動員準備，成為國防最堅強的後盾。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社