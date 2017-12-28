歐買尬明年Q1推《LUNA》手遊版 全年拚損益兩平

楊上弘表示，明年預計推出 4 款手遊，分別為《LUNA》手遊版、自製休閒棋牌遊戲《金 BAR 王》、卡牌遊戲《我的偶像不是人》與 MMO 手遊《代號 X》，其中《LUNA》與《金 BAR 王》都將於明年第 1 季上架，而以台灣鬼怪小說作家作品為藍本的《我的偶像不是人》，則預計第 2 季推出，《代號 X》則預計明年下半年亮相。

遊戲營運商歐買尬 (3687-TW) 總經理楊上弘表示，明年預計推出 4 款自製與合作開發的手遊、及 1 款端遊，其中，重頭戲《LUNA》手遊版將於明年第 1 季搶先登場，加上明年還將代理各 1 款端遊與手遊，結合動漫文學等泛娛樂資源，深化 IP 發展，營運動能可望向上，力拚明年損益兩平。

據了解，歐買尬於 2008 年推出《LUNA》端遊，當時月營收最高可達 2.4 億元，同時在線人數高達 15 萬人，遊戲熱門程度不言而喻，為開發《LUNA》手遊版，歐買尬從韓廠取得「LUNA」IP 後，與他廠合作開發手遊版，盼能抓住端遊版玩家的目光，重回當年盛況。

除自製手遊外，楊上弘表示，明年也將推 1 款端遊，並代理各 1 款端遊與手遊，由於代理好的產品不容易，未來將以代理精緻化產品為主，並加大遊戲開發合作，此外，也將增加自製休閒棋牌類遊戲，強化營收穩定度，以及結合動漫文學等泛娛樂資源，深化 IP 發展。

至於金流業務歐付寶，楊上弘則說，去年處理金流量高達 400 億元，雖目前仍處虧損狀態，但業務呈現穩定快速成長，每個月金流量顯著增加中，業界人士指出，目前歐付寶金流量應已成長至 500 億元，明年營運可期。

歐買尬今年雖仍虧損，但每季虧損均較上季收斂，第 3 季稅後虧損 991 萬元，每股虧損 0.33 元，楊上弘表示，明年將力拚全年損益兩平。不過楊上弘對於合計可以損平則低調沒有多談。