新台幣帶量升1角創逾4年高 外資提前歸隊

（中央社記者邱柏勝台北28日電）美元續弱，外資提前匯入，今天新台幣匯價帶量勁揚，突破箱型整理格局，終場以29.840元兌1美元作收，勁揚1角，創逾4年新高價位，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.45億美元。

「好久沒看到以角為單位的升貶幅了。」外匯交易員表示，從技術面來看，今天新台幣帶量突破區間整理格局，除了外資買超台股並擴大匯入外，出口商的恐慌性美元賣壓，也助長新台幣升值，盤中一度升值近2角，但進口商逢低買進美元，導致新台幣升幅收斂，終場仍以大升1角作收。

此外，外匯交易員表示，海外無本金交割遠期外匯交易（NDF）市場明顯看空美元，指標1個月期美元／台幣換匯點折價幅度高達2角，顯然市場仍看升新台幣。「原本以為外資過年後才會回來，但現在看來，他們已經開始為新的一個年度做準備」。