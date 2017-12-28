新台幣帶量升1角創逾4年高 外資提前歸隊

（中央社記者邱柏勝台北28日電）美元續弱，外資提前匯入，今天新台幣匯價帶量勁揚，突破箱型整理格局，終場以29.840元兌1美元作收，勁揚1角，創逾4年新高價位，台北與元太外匯經紀公司總成交量12.45億美元。
「好久沒看到以角為單位的升貶幅了。」外匯交易員表示，從技術面來看，今天新台幣帶量突破區間整理格局，除了外資買超台股並擴大匯入外，出口商的恐慌性美元賣壓，也助長新台幣升值，盤中一度升值近2角，但進口商逢低買進美元，導致新台幣升幅收斂，終場仍以大升1角作收。
此外，外匯交易員表示，海外無本金交割遠期外匯交易（NDF）市場明顯看空美元，指標1個月期美元／台幣換匯點折價幅度高達2角，顯然市場仍看升新台幣。「原本以為外資過年後才會回來，但現在看來，他們已經開始為新的一個年度做準備」。
中央社記者問，美國甫通過稅改法案，市場認為有助資金回流美國；且美國明年可望升息3次，照理來說美元應看升，為何美元指數卻持續下探？外匯交易員回應，「因為市場更看好歐元」。
外匯交易員表示，美國在總統川普的弱勢美元政策下，難以吸引國際炒家目光，反而是歐洲今年經濟復甦，歐洲央行（ECB）也宣布縮減資產負債表的計畫，帶動歐元勁揚，「今年初1歐元一度貶至1.04美元，現在都快升到1.2美元了，全年升幅超過12%。」且亞幣也普遍走高，老大（央行）又放手，新台幣只能持續升值，「出口商原本希望可以回到30元再賣美元，現在也棄守了」。
新台幣兌美元今天開盤價為29.937元，最高29.750元、最低29.937元，尾盤收29.840元，升值1角。1061228