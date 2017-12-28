台南花燈驚艷大阪 溫馨服務續良緣

王時思表示，台南市政府觀光旅遊局以「光之廟埕」為主題，以千顆來自台南的手繪花燈提供給大阪光之饗宴活動展出，被主辦單位稱讚效果很好，再度邀請台南市明年參展，這使得她陷入「天人交戰」，開始為了明年要展出什麼而傷腦筋。

璀璨亮麗「大阪光之饗宴」的活動於本月14日登場，25日圓滿結束，觀賞人次創下新高紀錄。這項活動今年是15週年，首度增添國際氣氛，向台南市借燈籠展出，收到驚人效果。

（中央社記者楊明珠台北28日電）台南市政府觀光旅遊局長王時思今天對中央社表示，提供台南手繪花燈在日本「大阪光之饗宴」展出，備受讚賞。因在展場上很多人留下許願卡，台南市打算提供溫馨服務續緣。

她說，這次台南的手繪花燈在大阪光之饗宴展出期間，每天下午5時開燈，就吸引大批攝影愛好者，搶著在點燈瞬間拍下七彩奇景。現場設置的「台南觀光案內所」工作人員更不畏近乎攝氏0度的低溫，努力向日本民眾介紹台南之美，並推廣「台南好玩卡」，盼日本友人同時能感受台南的溫暖，與便利的智慧旅遊工具。

這次在大阪的展場上，台南市特別製作燈籠造型的可愛祈福小卡每日限定數量發放，現場遊客領取卡片寫下祝福與感想後掛上燈籠旁，其中不乏有「愛台南」、「想去台南」等許願卡。

王時思透露，打算將這些許願卡拿到台南的廟宇過香爐，幫寫下許願者向神明祈福。現在思考的是將許願的內容先做分類，如果是祈求姻緣的許願卡，就拿到月老廟去祈福。如果是祈求健康的許願卡，就拿到天后宮祈福，期盼達成心願的人能到台南進行一趟「還願之旅」。

這次台南的手繪花燈帶來令人驚艷的視覺效果，遊客除了在IG、臉書（FB）、推特（Twitter）等社群網站上引起打卡風潮之外，也吸引包括日本放送協會（NHK）關西電視台網路直播、日本朝日電視台在聖誕節前夕以「燈籠夜空閃耀‧大阪中之島光景」進行約10分鐘的專題報導。另外，香港媒體及香港知名部落客也稱讚這場光之盛會。

王時思說，感謝大阪市政府熱情邀約，也謝謝台南大學視覺藝術與設計系主任林美吟和千名親自繪製燈籠的台南學子，讓遊客可從花燈上尋找台南的故事和生活。而且，同學們忍著奇臭以桐油上漆的結果，發揮了最大效用，即使展期最後幾天遇大雨，花燈仍大放光芒，為台南創造更多的能見度。1061228