百億黃金右手功成身退　台彩總座換人做　蔡國基明年接手

台灣彩券公司指出，即將接任總經理的蔡國基現年52歲，畢業於國立政治大學經營管理碩士班，在中信銀服務年資長達27年5個月，歷任中信銀客戶關係服務、運籌管理、債權經營等個人金融業務，資歷豐富，擅長金融業務規畫及行政管理，未來將帶領台灣彩券公司提供彩券經銷商更完善的服務，創造更高的公益盈餘挹注社會福利資源，並協助公益彩券發行機構完成主管機關財政部交付之使命。

台灣彩券公司總經理換人做。台灣彩券公司28日召開董事會，會中通過聘請中國信託商業銀行資深副總經理蔡國基擔任總經理，並於明（2018）年1月1日起正式上任。至於素有「百億黃金右手」之稱的現任總經理黃志宜則功成身退轉換舞台，除擔任台彩董事之外，也將出任中信金子公司中國信託資產管理股份公司副董事長。

台灣彩券公司強調，公益彩券業務關係4萬6千多名彩券經銷商生計以及社福資源之籌措，未來台灣彩券公司將持續傳播「買彩券，做公益，積功德」理念，善盡企業社會責任與公益使命，戮力為推廣公益彩券貢獻心力。

至於將卸任的黃志宜，自2007年8月起擔任台灣彩券公司總經理，原是中國信託個人金融財富管理事業處台中區域中心的區域副總經理，因具財富管理專業、加上親和力高、溝通協調能力強而被選中，而且一做就是逾10年，更因握遍全台億元頭獎得主之手，而有「百億黃金右手」稱號。

原本黃志宜在今年1月25日就屆齡退休，後來延長至今年底，台灣彩券公司董事會也通過新任總經理人事案，黃志宜功臣身退轉換舞台，除擔任台彩董事，同時也將出任中國信託資產管理公司副董事長。