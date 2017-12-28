陸股股王貴州茅台收復700元人民幣大關 後市券商這

中國證券網今 (28) 日報導，食品飲料指數漲幅居前，白酒股在連續下跌後有所回暖。截至今日收盤，中證白酒指數上漲 4.34%，貴州茅台 (600519-CN) 領漲白酒股，報收 718.69 元人民幣，收復 700 元人民幣大關，漲逾 8%。受此影響，白酒 B 也跟隨指數，上漲 6.96%。

民生證券也認為，白酒行業在未來一年的時間內仍會保持高景氣，且本輪提價將在明年一季報有所體現。該券商認為，今年一季度行業營收增速不高，低基數加上提價效應顯現，因此預計明年一季度白酒行業業績有望保持高增速。

中金金網則建議關注 2018 年白酒行業，因為消費升級帶來的全新機遇。中金金網認為， 2018 年奢侈品白酒繼續爆發，形成高端奢侈品白酒品牌群，滿足消費者更高端的價值需求和產品體驗。1000 元人民幣以上價位需求強勁，消費者主動需求帶來茅台高端酒和個性化產品高速增長。

中金金網進一步指出，區域龍頭業務結構快速向中高端和次高端集中，未來 3 年，營收將達到 20~30% 增長，凈利率逐步提升到 20% 以上。中高端和次高端市場在有白酒龍頭的大省，區域龍頭仍將主導。

而 21 世紀經濟則報導，瀘州老窖 (000568-CN) 股份有限公司黨委副書記、董事、常務副總經理兼董秘王洪波，他認為，未來 5-10 年將是品牌酒企的天下，整個行業面臨消費升級和國際化帶來的雙重機遇。

瀘州老窖股價

然而他認為，儘管白酒行業在國際市場前景看好，但仍有 3 大難題需要突破， 第一是貿易壁壘。王洪波表示，中國在加入 WTO 時，將白酒列入普通商品，其他國家卻把白酒列為特殊商品，這也就意味著在國外，白酒稅收要比一般產品高。

第二是產品質量標準不同，中國白酒獨特的工藝技術及產品質量標準與國際市場的要求有較大差異；第三是消費和餐飲習慣的不同。這些難題都在一定程度上影響著白酒的國際化進程。