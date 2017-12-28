武警歸中央軍委領導 共軍提政治安全

（中央社記者尹俊傑北京28日電）中國國防部發言人任國強今天說，武警部隊歸入中央軍委建制，目的之一是「確保政治安全」。他表示，這次調整後，武警部隊根本職能屬性不變，中國防禦性國防政策也沒有變化。

中共中央27日決定，武警部隊自2018年1月1日凌晨0時起由中共中央、中央軍委集中統一領導，歸入中央軍委建制，不再列入中國國務院序列。

中國國防部下午舉行例行記者會。任國強回應提問時說，上述決定目的是「全面貫徹黨管武裝、黨對人民解放軍和其他人民武裝力量的絕對領導；為更好進行偉大鬥爭，確保政治安全；為確保實現黨在『新時代』的強軍目標，建立現代化武裝警察部隊。」