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中央社

武警歸中央軍委領導 共軍提政治安全

中央社2017/12/28 18:03
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者尹俊傑北京28日電）中國國防部發言人任國強今天說，武警部隊歸入中央軍委建制，目的之一是「確保政治安全」。他表示，這次調整後，武警部隊根本職能屬性不變，中國防禦性國防政策也沒有變化。

中共中央27日決定，武警部隊自2018年1月1日凌晨0時起由中共中央、中央軍委集中統一領導，歸入中央軍委建制，不再列入中國國務院序列。

中國國防部下午舉行例行記者會。任國強回應提問時說，上述決定目的是「全面貫徹黨管武裝、黨對人民解放軍和其他人民武裝力量的絕對領導；為更好進行偉大鬥爭，確保政治安全；為確保實現黨在『新時代』的強軍目標，建立現代化武裝警察部隊。」

任國強表示，中國大陸憲法規定，中央軍委領導全國武裝力量，「中央軍委對武警部隊統一領導指揮，是落實憲法規定，強化黨管武裝，全面深入貫徹軍委主席負責制的必然要求。」

他說，這次調整武警部隊領導指揮體制的關鍵和核心，是加強「黨中央、中央軍委對武警部隊的集中統一領導」。領導指揮體制調整後，武警部隊根本職能屬性沒有發生變化，不列入中共解放軍序列。

任國強還說：「中國始終高舉和平發展、合作共贏的旗幟，防禦性的國防政策也沒有改變。」

中國大陸武警部隊先前接受中央軍委及中國國務院雙重領導。外界認為，這使得中共黨內的政法委系統得以透過隸屬國務院的公安部名義，參與指揮武警部隊，對鞏固最高領導人掌控武裝力量不利，才會有歸於一元化的改變。

外界估計，中國大陸武警部隊規模超過150萬人。被問到最新人數，任國強僅重申，這次改革是調整武警部隊領導指揮體制，沒有改變武警部隊「根本職能屬性」。1061228

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