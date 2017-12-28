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娛樂

陳芳語、葛仲珊談對台灣印象　竟都與「雞」有關

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/28 18:20
▲陳芳語（右）、葛仲珊聊對台灣印象，沒想到竟是與雞有關。（圖／Sharp Music提供 , 2017.12.28）
▲陳芳語（右）、葛仲珊聊對台灣印象，沒想到竟是與雞有關。（圖／Sharp Music提供 , 2017.12.28）

睽違四年發行第2張全新專輯〈#Tag me〉的陳芳語，最新主打歌曲〈家在哪裡〉特別請到金曲音樂人葛仲珊跨刀為她量身打造，把分別來自澳洲及紐約的兩人來到台灣生活的心路歷程寫進歌裡。看似兩個世界的兩個人，因為這首歌牽起了友誼的橋梁，葛仲珊更稱讚陳芳語在詮釋這首歌時，完全把她想家的心情唱出來，｢剛到台灣很想家，所以寫了這首歌送給Kimberley！因為她懂這首歌講的心境，寫歌最開心的就是有人懂你的心情！」

這次MV除了葛仲珊為陳芳語跨刀拍MV外，同家唱片公司的師兄「自由發揮」－李伯恩、阿達也因為陳芳語再一次合體。原來之前雙方因為唱校園而認識，所以MV特別找來李伯恩擔任導演，阿達客串當起耶誕老人，在MV中的耶誕趴現身討陳芳語開心。


▲與陳芳語同家唱片公司的「自由發揮」也一起參與MV演出。（圖／Sharp Music提供 , 2017.12.28）

葛仲珊與陳芳語在錄音空檔，聊起彼此一開始來台灣的印象，結果竟然意外發現都跟「雞」有關！葛仲珊說，｢因為我從小到大都住紐約大都市裏面，來台灣之後，跑去有山有水又有美景的花蓮玩，結果在路上看到一整籠的雞，整個大尖叫！因為那是我活了20多年以來第一次看到雞！」陳芳語則是笑說，｢因為我吃蛋奶素，所以很愛吃雞蛋。從小早餐就吃三明治的我，第一次吃到台灣式早餐--蛋餅，結果從此愛上它！我有一陣子瘋狂迷上蛋餅配豆漿，大概半年時間每天早餐都是吃這一味！」

 

關鍵字陳芳語葛仲珊自由發揮家在哪裡
小球頂重感冒開唱　開心分享喜訊NCT127登紅白　自曝想見周董

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