陳芳語、葛仲珊談對台灣印象　竟都與「雞」有關

睽違四年發行第2張全新專輯〈#Tag me〉的陳芳語，最新主打歌曲〈家在哪裡〉特別請到金曲音樂人葛仲珊跨刀為她量身打造，把分別來自澳洲及紐約的兩人來到台灣生活的心路歷程寫進歌裡。看似兩個世界的兩個人，因為這首歌牽起了友誼的橋梁，葛仲珊更稱讚陳芳語在詮釋這首歌時，完全把她想家的心情唱出來，｢剛到台灣很想家，所以寫了這首歌送給Kimberley！因為她懂這首歌講的心境，寫歌最開心的就是有人懂你的心情！」

這次MV除了葛仲珊為陳芳語跨刀拍MV外，同家唱片公司的師兄「自由發揮」－李伯恩、阿達也因為陳芳語再一次合體。原來之前雙方因為唱校園而認識，所以MV特別找來李伯恩擔任導演，阿達客串當起耶誕老人，在MV中的耶誕趴現身討陳芳語開心。