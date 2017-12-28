陽明海運拚新南向 泰國子公司元旦營運

陽明海運表示，隨著東南亞市場貨量穩健成長，各航商均積極強化航線配置，透過區域網絡連結與整合，深化各運輸環節以提高航商附加價值及經濟效益；陽明海運看好泰國未來發展潛力，近年持續升級大型船舶靠泊泰國碼頭，並積極與區域型航運公司交換艙位，提升船舶運能，擴大自有轉運網絡。

泰國子公司首任總經理由陽明海運代表陳鈞淵擔任。陽明海運在全球共有24個子公司，東南亞地區目前在馬來西亞、菲律賓、新加玻、越南、泰國等5國設立子公司。

（中央社記者韋樞台北28日電）陽明海運看好東南亞經濟發展，並配合政府新南向政策，將成立泰國子公司，預計明年元旦起正式營運。陽明表示，未來陽明(泰國)公司持續深耕東南亞，提供客戶最優質服務。

這次成立陽明(泰國)公司不僅可整合周邊區域業務，更有助於東南亞區進出口及轉口業務的發展與強化。未來配合港口佈建的長期發展策略及同步化資訊平台，將提供全球客戶更完善、更密集的運籌服務網絡。

陽明海運指出，透過自營與聯營方式，每週於泰國部署美東直靠航線EC5、美西北直靠航線PN2、美西南直靠航線PS2、遠歐線直靠航線FE5、中國快線CT2/CTS靠泊林差曼(Laem Chabang)、東南亞快線SEA5靠泊曼谷(Bangkok)、日本線JTC與中國快線CT3雙靠林差曼及曼谷。

另外，可透過換艙方式提供部分航線服務。除直靠外，泰國貨載亦可搭配支線船轉運至高雄、新加坡銜接母船，連結陽明海運的全球航線網。1061228