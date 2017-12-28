缺工近22萬人 製造業占4成

國內經濟好轉，空缺數成長，因此空缺率也略增，8月底工業及服務業空缺率2.79%，比去年同月增加0.09個百分點。其中，製造業為3%，增0.16個百分點；資訊及通訊傳播業3.32%，增加0.16個百分點；支援服務業3.33%，增0.21個百分點；不動產業3.78%，則降0.58個百分點。

根據主計總處資料顯示，今年8月底工業及服務業空缺數21.8萬個，為近10年同月次高，僅低於103年23.8萬個，跟去年8月比較，增加1.1萬個，主要受景氣回溫影響所致。

（中央社記者朱則瑋台北28日電）行政院主計總處今天公布今年8月底工業及服務業空缺統計結果，空缺數21.8萬個，為近10年同月次高，其中製造業占近4成；而空缺率則為2.79%，比去年8月增0.09個百分點。

以空缺行業來看，8月底製造業空缺8.6萬個，占39.3%，年增6000個，成長最多；醫療保健服務業1萬個，占4.6%，年增1800個居第二；批發及零售業4萬個，占18.2%，年增1200個居第三；支援服務業1.2萬個，占5.6%，年增1000個；住宿及餐飲業1.7萬個，占7.8%，年增近1000個。

而在製造業各中分類行業空缺數，以電子零組件製造業空缺數1.8萬個最多，金屬製品製造業空缺1萬個次之，機械設備製造業空缺7800個居第三，電腦、電子產品及光學製品製造業空缺7500個居第四。

以空缺職類來看，8月底技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員空缺6.7萬個，占30.5%，比去年同月增加6700個，增加最多；技術員及助理專業人員5.3萬個，占24.2%，年增3400個居第二；服務及銷售工作人員3.7萬個、專業人員3.3萬個，分別占16.8%及15%，較去年同月分別減少1800個及增加1500個。

8月底空缺平均持續時間為4.1個月，比去年同月減少0.4個月，其中，以技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員的空缺平均持續時間4.7個月最長。

主計總處每年2月及8月分別於「受僱員工動向調查」及「事業人力僱用狀況調查」辦理廠商空缺統計，並每半年定期發布。

其中，2月是按大職類分類蒐集空缺人數彙總資料，8月則蒐集各細職類空缺人數、空缺原因、空缺時間及僱用條件等詳細空缺資訊。1061228