吳汶芳曾壓力過大發不出聲音　低潮期靠「這招」度過

「城市唱作女聲」吳汶芳全新創作專輯《我來自…》今（28）日舉辦音樂分享會，她在第一張專輯後，歷經了事業、感情低潮，藉由創作抒發情緒而集結成這張新專輯，她今天獻聲彈唱4首新歌，而金曲、金馬雙料得主的李欣芸也特別到場力挺。李欣芸擔綱吳汶芳新歌〈總有一天〉的製作人，直說錄音時被對方歌聲惹哭，並提到：「每個談過戀愛的女生都會愛上這首歌的。」

音樂會上吳汶芳分享第一張專輯發行後兩年的大低潮，一是她剛好結束一段長久感情的傷心，二是剛正式成為發片歌手的一知半解與認知上的磨合，「這些壓力讓我有一次在錄比賽節目時，在舞台上喉嚨突然發不出聲音，我當下快要嚇壞了」，而她也坦言後來才了解這所有一切身體反應，都是來自於她自己的心造成的。