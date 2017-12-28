納保法上路 外界存兩大疑慮 應強化納保諮詢會運作

納保法上路第一天，記帳士全聯會舉行「納保法 X 大師解密座談會」，針對納保法實施提出兩大質疑。包括第一，國稅局人員直接兼任納保官，有「球員兼裁判」之疑，以及第二納保官人力不足問題。

「納稅者權利保護法」今 (28) 日上路，未來民眾若與稅捐徵機關發生稅捐爭議，或是造成權益受損時，都可向納保官求救。不過，由於納保官由國稅局人員兼任，遭外界批評「球員兼裁判」，另納保官僅 165 位，也遭質疑人力不足。針對納保法不足，專家建議，財政部應強化諮詢會運作，過程公開透明以及全民多元參與。

台北商業大學財經學院院長蕭幸金表示，納保法成功關鍵之一，在於納保官的設置。原先的規劃是希望如行政院旗下設置消費者保護會與消保官，但現在設立的納保官，卻由國稅局人員直接兼任，位階、體制、人員都沒變，只換改職稱抬頭，根本「換湯不換藥」。

第二，則是納保官人力不足問題。蕭幸金表示，目前落入法務部待追討的累積總欠稅欠費案件數量就超過 809 萬件。以目前全國規劃近百人的納保官，光處理這些陳年舊案，平均 1 位納保官要負擔 8 萬件稅務案件諮詢與協助，人力遠遠不足。

對此，南區國稅局局長盧貞秀回應，納保法上路後，除設置納保官，稅務相關的解釋函令也要公開，可謂「全都錄」，且要做一個合格且有能力服務企業的納保官，只有專業知識而無實務經驗是不可能的，經驗比專業更重要。

賦稅署署長李慶華日前也說，納保官所承辦的每一件納保案件，必須逐案填寫處理書，經過核可後才能結案，強調會避免納保官球員兼裁判的問題。

專家建議，納保法上路後，財政部未來應強化「納稅者權利保護諮詢會」的運作，並提出過程公開透明、全民多元參與等建言