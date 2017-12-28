回顧2017年 科技產品墓碑

就連 LG 和 Sony 這最後也最大的電視廠商今年也不再於新產品上支援這個功能，在家戴著 3D 眼鏡看電視… 蠻傻氣的吧

2017 年將到尾聲，同時，一些科技產品或技術也將成為歷史，讓我們來緬懷一下這些科技眼淚：



這似乎是不可避免的趨勢，因為這項體感技術已經應用到微軟其他平台上，例如 VR 和混合實境頭盔。

3. AIM 通訊軟體

今年 10 月，Verizon 宣布將於 12 月 15 日停止通訊軟體 AIM。

4. 蘋果音樂獨立播放器 iPod Nano 和 iPod Shuffle

蘋果商店靜靜下架了這兩項產品，正式停產，或許被降價的 iPod Touch 也快了吧…

5. Doppler Labs 入耳式無線耳機

一款本來可望挑戰蘋果 AirPods 的耳機，結合 AI 技術，在推出 Here One 這款產品時紅極一時，但僅僅一年，該公司卻宣布倒閉，無法將他們的各種願景呈現給大眾。

6. 臉書聊天機器人 Chatbots

臉書今年推出的聊天機器人，成為熱門話題，本可望透過 AI 自主學習的能力，能夠運用在 24 小時客服回應等，但最終結局卻是，臉書以「AI 系統失控，機器人發展出人類無法理解的語言」關閉系統。

7. 昂貴的騙局 Juicero 智慧榨汁機

這可謂矽谷今年最大笑話，Juicero 融資 1.2 億美元，就連谷歌母公司也參與投資，他們推出售價 699 美元的智慧榨汁機，聲稱具有將搭配販售的蔬菜包榨成果汁的功能，結果被消費者戳破，該公司所售的蔬菜包根本不是蔬菜包，而是已經打成汁的果汁包，如此一來何須機器擠壓？剪開倒出就好啦！該公司又稱，機器內的高級零件可以掃描蔬菜包上的日期，確保消費者不會喝到過期果汁，但問題是… 用眼睛看就好啦。這家公司終於在今年 9 月正式倒閉。

8. 羅技遙控產品 Harmony Link

羅技在 2011 年推出此產品，可與 iOS / Android 搭配使用，將手機與平板變成通用遙控器，但羅技宣布將於明年 3 月停止產品服務，並稱「此日期後你的產品將失去功能」，用戶或許該將設備原本的遙控器拿出來使用了。

9. Nikon DL 系列相機

2016 年 2 月才宣布、2016 年 9 月才出貨。然而，Nikon 今年 2 月 13 日表示，這系列的相機沒有辦法用「親民」的價格販售，因為這樣公司賺不了錢。這系列一共三款，其售價與型號分別是 649 美元 (24-85)、849 美元 (18-50) 以及 999 美元 (24-500)。一年後，Sony 打臉般推出售價 300 美元的 RX100 V，規格類似 DL 24-85，或許 Nikon 是該好好想想了。

10. 微軟 Windows 10 手機

今年 10 月，微軟高層指 Win 10 手機「不再是發展重點」，雖然還會繼續支援保安更新，但新功能或新手機… 就別想了。

微軟作業系統部門副總裁 Joe Belfiore 承認 Windows Phone 沒落的原因，是未能吸引開發者編寫程式。他們嘗試過用錢吸引開發者推出 Windows Phone 版本的 Apps，但使用人數很難令開發者繼續下去。

11. 全景攝影眼鏡 Snap Spectacles

社群公司 Snap 曾靠 Snapchat 軟體獲得超過 14 億用戶，其「閱後極焚」的訊息公能被戲稱為偷吃神器，2016 年底該公司上市並以 130 美元推出能拍攝全景影片的智慧眼鏡 Spectacles，功能單一，只有一個按鍵，按下後就可錄影。但熱潮過後，銷量開始下滑，導致大量滯銷庫存，公司季度財報黯淡。如果該公司在 2018 年宣布停售該款眼鏡，也不令人意外。