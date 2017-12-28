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中央社

總理涉案 以色列國會立法限縮警方發言

中央社2017/12/28 18:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）以色列國會今天批准一項法案，禁止警方調查人員公布他們的發現。反對派議員批評，此舉旨在弱化外界對於尼坦雅胡總理（Benjamin Netanyahu）貪汙調查的監督。

這項所謂的「建議法案」（Recommendations Bill）在國會三讀時以59票比54票通過，完成立法程序。根據此法，在檢方決定是否起訴前，警方不得宣布他們是否找到足夠起訴證據。

尼坦雅胡目前涉及2案。其中一案，他據信干涉媒體業。另一案有關他收受富商饋贈。他否認有任何不法。

反對派議員表示，此一法案由尼坦雅胡領導的右翼執政黨聯合黨（Likud party）提出，旨在抑制大眾對調查的怒火。尼坦雅胡涉案，激起好幾個週末在特拉維夫（Tel Aviv）的示威，抗議群眾要求尼坦雅胡下台。

尼坦雅胡3日曾為此一法案辯護，他說此法案「旨在避免警方公布建議，以免無辜人民蒙上陰影，而這樣的事每天都在發生」。

他指出，在警方建議刑事起訴案中，檢方決定不起訴的比例高達六成。

不過，尼坦雅胡也呼籲修正法案，讓法案不適用於對他的刑事調查。

最終草案明定，有關法案批准前的調查，並不適用。

這並無助於平息反對派的怒火。

中間偏左「猶太復國聯盟」（Zionist Union）領導人加貝（Avi Gabbay）告訴以色列軍方電台（ArmyRadio）：「此法完全是為尼坦雅胡案量身打造，我們不知道未來（對他）進行什麼樣的調查。」

以色列媒體報導，警方最快明年1月初可能公開建議起訴尼坦雅胡。根據23日公布的一項電視民調，60%至63%的民眾希望尼坦雅胡在警方提出起訴建議後辭職。（譯者：中央社嚴思祺）1061228

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