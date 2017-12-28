總理涉案 以色列國會立法限縮警方發言

（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）以色列國會今天批准一項法案，禁止警方調查人員公布他們的發現。反對派議員批評，此舉旨在弱化外界對於尼坦雅胡總理（Benjamin Netanyahu）貪汙調查的監督。

這項所謂的「建議法案」（Recommendations Bill）在國會三讀時以59票比54票通過，完成立法程序。根據此法，在檢方決定是否起訴前，警方不得宣布他們是否找到足夠起訴證據。

尼坦雅胡目前涉及2案。其中一案，他據信干涉媒體業。另一案有關他收受富商饋贈。他否認有任何不法。