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好玩家明年上半年推6款新作 全力衝刺營運動能

鉅亨網2017/12/28 18:36
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遊戲營運商好玩家 (6473-TW) 董事長暨總經理呂柏宏今 (28) 日表示，明年第 1 季將推出《The Return of Hero：英雄回來了》與《王女異聞錄》等 2 款遊戲，預計上半年將推超過 6 款遊戲新品，全力衝刺營運動能。

呂柏宏指出，《The Return of Hero：英雄回來了》為目前市場較少見的戰棋策略遊戲，先前已於中國與韓國等地區上線，玩家反應相當不錯，預計於明年首季在台港澳推出，綺麗系二次元遊戲《王女異聞錄》也將於明年首季登場。

除明年第 1 季的 2 款新作外，呂柏宏表示，明年上半年還將推出好玩家代表作《戰舞姬》的續作，也有數款遊戲正在洽談中。

呂柏宏指出，今年下半年全力拓展與開發商的合作關係，並積極強化產品線後，初步成效漸顯，為因應遊戲市場的快速變化，明年盼能透過推出多款產品，強化品牌價值。

除國內市場外，呂柏宏透露，相當看好泰國市場的休閒棋牌類遊戲潛力，明年第 2 季將在泰國陸續推出熱門休閒益智類棋牌遊戲，他指出，雖然目前此類產品並非主流，但其用戶留存率與消費力不容忽視，盼能透過旗下經營的直播平台，導入新玩家，以持續拓展遊戲市場。

好玩家日 K 線圖

 

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