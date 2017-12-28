好玩家明年上半年推6款新作 全力衝刺營運動能

遊戲營運商好玩家 (6473-TW) 董事長暨總經理呂柏宏今 (28) 日表示，明年第 1 季將推出《The Return of Hero：英雄回來了》與《王女異聞錄》等 2 款遊戲，預計上半年將推超過 6 款遊戲新品，全力衝刺營運動能。

呂柏宏指出，《The Return of Hero：英雄回來了》為目前市場較少見的戰棋策略遊戲，先前已於中國與韓國等地區上線，玩家反應相當不錯，預計於明年首季在台港澳推出，綺麗系二次元遊戲《王女異聞錄》也將於明年首季登場。

除明年第 1 季的 2 款新作外，呂柏宏表示，明年上半年還將推出好玩家代表作《戰舞姬》的續作，也有數款遊戲正在洽談中。