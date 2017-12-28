壽險新人事　莊中慶升台壽總座 　孟嘉仁接遠雄人壽董座

台壽指出，新任台壽保產險董事林欽淼，歷任台壽資產總經理、策略長、投資長、台灣人壽總經理兼財務長。台壽加入中信金後，林欽淼任職台壽總經理期間，不但拿下台灣人壽70年來，獲利首度突破新台幣百億紀錄，其所帶領團隊更一舉將資產規模躍上新台幣1.5兆，名列前5大國內壽險公司。林欽淼在加入台壽保產險董事會後，仍將發揮其傑出經營長才，擴大台壽保產險規模，取得市場先機及地位。

國內壽險年底高層人事大搬風，中信金控旗下台灣人壽董事會通過原總經理擔任台壽保產險董事，並預計將提報為台壽保產險董事長、營運長莊中慶提升為台壽總經理、總機構法令遵循主管由副總林尚楨接任。此外，遠雄人壽28日也召開董事會，因應原任董事長董季華因個人健康因素請辭，選任前中國人壽執行副總經理孟嘉仁接任董事長。

至於新任台壽總經理莊中慶，曾任中信人壽總經理、廈門君龍人壽總經理，過去在美國友邦保險集團亞州區、中國大陸區擔任副總裁，外商、本土保險事業資歷完備，閱歷超過20年，因此升任台壽總經理，另兼任投資總處總處長。

此外，台壽指出，配合公司長期策略，總經理轄下將增設營運總處、投資總處，其中營運總處長由原商品精算處長葉柏宏升任並擔任發言人一職、投資總處總處長由莊中慶總經理兼任，而相關人事案將待主管機關核准後生效。

至於新任遠雄人壽董事長孟嘉仁，清華大學數學系畢業，並從美國取得Temple大學之精算碩士學位，具20年以上資深精算暨壽險通路保險專業及經營管理經歷，產學背景深厚，曾任三商美邦人壽總經理，帶領該公司掛牌上市且完成多項重要里程碑，充分展現其保險業務卓越之管理實力。另曾擔任中國人壽執行副總經理，領軍業務團隊屢創佳績。

對於接任遠雄人壽董事長，孟嘉仁除對所有遠雄人壽保戶、合作事業夥伴、內外勤員工表示感謝外，並揭示未來將以「穩健財務績效」、「創新金融商品」、「善盡社會責任」作為3大努力方向，以創造公司最大價值及朝大型壽險公司規模邁進。