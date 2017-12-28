余英時人文研究獎 獎金成即時雨

首屆唐獎漢學獎得主余英時為了鼓勵年輕學人投入人文研究的領域，為傳統文化的活化注入更新的生命力，依據財團法人唐獎教育基金會章程第15條第9款獎勵研究補助規定，提撥款項，以5年為期（2015年-2019年），獎助人文研究的年輕學者撰寫專書或博士論文，今天舉行「余英時先生人文研究獎」第3屆頒獎典禮。

（中央社記者余曉涵台北28日電）相較於科學研究，人文研究的經費常常短缺，獲得第3屆「余英時先生人文研究獎」的4名得主異口同聲表示，得獎後的獎金就像即時雨一樣，解決研究時面臨經費短缺的問題。

本屆得獎者共有6名，獲得「專書寫作獎」的有香港大學醫學倫理與人文學部助理教授吳易叡、台灣師範大學歷史系助理教授林欣宜、中央研究院中國文哲研究所副研究員陳相因；獲得「博士論文寫作獎」的有美國加州大學洛杉磯分校扣岑考古研究所博士候選人李修平、美國堪薩斯大學藝術史系博士候選人詹晏怡、荷蘭萊登大學區域研究所博士候選人熊慧嵐。得獎者分別可得到新台幣36萬元及24萬元獎金。

林欣宜研究1895年前後在台灣外國人書寫的台灣史知識，林欣宜表示，希望她的書未來可以作為台灣歷史的對照組，從外部來看台灣歷史的整體。

吳易叡過去則是精神科醫師，後來進修時投入人文領域，此次研究則是撰寫二次世界大戰後，科學家為了世界和平，虛構了一種精神病，而台灣也參與在這裡面。

對於獎金要怎麼運用，除了李修平跟熊慧嵐兩人未受訪以外，其他得獎者受訪時都開心地表示將用在研究經費上。

林欣宜、吳易叡、陳相因、詹晏怡都表示，獎金都將用在出國研究史料上。吳易叡笑說，人文學的研究經費都很有限，這筆獎金不僅可以成為他的研究經費，也將用在書本出版的權利金上，讓書可以順利出版。

陳相因也表示，她的研究在台灣跟大陸都不吃香，申請科技部計畫時，也沒有很順利，獎金來的正是時候，讓她可以順利到國外收集資料。

林欣宜也說，除了經費之外，得獎也是很大的榮譽跟壓力，可以鞭策她努力寫書。1061228