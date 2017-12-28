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國震中心研發減震技術 獲傑出科技貢獻獎

中央社2017/12/28 18:39
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北28日電）國研院國震中心顧問蔡克銓等人組成的團隊，研發「挫屈束制支撐技術研發與應用」減震技術，獲得今年行政院傑出科技貢獻獎肯定。

科技部國家實驗研究院國家地震工程研究中心顧問蔡克銓帶領國震中心助理研究員吳安傑、莊明介及技術師王孔君，組成研究團隊，研發「挫屈束制支撐技術」，這項技術兼具高耐震性能、高接合穩定性、高消能容量、易施工性、高經濟效益與外觀多變性等特點。

國研院今天發布新聞稿指出，「挫屈束制支撐技術」已獲得台灣、美國、日本、中國、加拿大、義大利與韓國等7國發明專利，技術移轉至國內15家及紐西蘭1家大型鋼構廠，並已在國內外總計126棟建築中應用，累計設計生產超過1萬6000組，權利金收入超過新台幣7000萬元，創造市場產值保守估計超過30億元。

國研院指出，蔡克銓曾於2003年至2010年擔任國震中心主任，現為國震中心顧問、台灣大學土木工程系教授，他與團隊成員共同研發「挫屈束制支撐技術」，提升結構物抗震能力，有效保護建築物或設備，大幅提高對生命財產保障，並節省結構材料用量，獲獎實至名歸。

國研院表示，「挫屈束制支撐技術」包含構件細部設計、接合板規劃設計及構架耐震設計等，都以公開方式發表期刊論文，並將製造關鍵材料及技術訂定標準製程，向授權單位及業界工程師詳細說明。

國研院指出，希望透過嚴謹技術移轉管理機制、產品隨機抽樣測試的品管程序，及國震中心商標授權，提升國內營建業在抗震工程領域技術，改變過去對進口產品推崇迷思，降低進口需求。1061228

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