國震中心研發減震技術 獲傑出科技貢獻獎

國研院今天發布新聞稿指出，「挫屈束制支撐技術」已獲得台灣、美國、日本、中國、加拿大、義大利與韓國等7國發明專利，技術移轉至國內15家及紐西蘭1家大型鋼構廠，並已在國內外總計126棟建築中應用，累計設計生產超過1萬6000組，權利金收入超過新台幣7000萬元，創造市場產值保守估計超過30億元。

（中央社記者朱則瑋台北28日電）國研院國震中心顧問蔡克銓等人組成的團隊，研發「挫屈束制支撐技術研發與應用」減震技術，獲得今年行政院傑出科技貢獻獎肯定。

國研院指出，蔡克銓曾於2003年至2010年擔任國震中心主任，現為國震中心顧問、台灣大學土木工程系教授，他與團隊成員共同研發「挫屈束制支撐技術」，提升結構物抗震能力，有效保護建築物或設備，大幅提高對生命財產保障，並節省結構材料用量，獲獎實至名歸。

國研院表示，「挫屈束制支撐技術」包含構件細部設計、接合板規劃設計及構架耐震設計等，都以公開方式發表期刊論文，並將製造關鍵材料及技術訂定標準製程，向授權單位及業界工程師詳細說明。

國研院指出，希望透過嚴謹技術移轉管理機制、產品隨機抽樣測試的品管程序，及國震中心商標授權，提升國內營建業在抗震工程領域技術，改變過去對進口產品推崇迷思，降低進口需求。1061228