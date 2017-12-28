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娛樂

李建軒發片不忘做公益　捐出部分所得給徐園長護生園

記者吳雨婕／綜合報導2017/12/28 18:58
▲李建軒發專輯不忘做公益，捐出部分所得。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲李建軒發專輯不忘做公益，捐出部分所得。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）

創作新人李建軒今（28）日舉辦個人首張專輯《愛個徹底》記者會，唱作皆優的他，被唱片公司譽為「潛艦級創作歌手」，點名「聲納來襲」，趕在年底前趁勝追擊，頗有問鼎明年金曲獎態勢。樂壇好友陳零九也特地現身力挺，還帶來象徵「百尺竿頭」的甘蔗，預祝李建軒歌壇路像「倒吃甘蔗」，發片一飛沖天。

李建軒於3月以首張全創作EP出道，高唱〈到底怎麼了〉，極具態度和直白的歌詞，瞬間打進青少年心坎裡，韓風情歌〈I Need To Be Loved〉更是攻占各數位榜前幾名，成爲今年度最受矚目的創作新人，唱片公司趁勝追擊，趕在年底前再發片，在發片前更舉辦《要你聽見-李建軒》個人首場售票演唱會，當時他演唱新歌《腦袋show逗啦》、《其實我》、《就別愛我》等，讓粉絲搶先聽。


▲李建軒在發片前搶先以個人演唱會打開知名度。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）

此外，很有愛心的李建軒，因看到新聞報導「徐園長護生園」，有感於園長徐文良的愛心，決定將收入十分之一捐給該園，大約是6萬5千元，以助棉薄之力。目前園中每個月有2100包的狗糧和700多箱罐頭的需求，李建軒此舉希望能拋磚引玉，讓更多人一起有錢出錢、有力出力，為毛小孩盡一份心。

關鍵字李建軒愛個徹底到底怎麼了i need to be loved
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