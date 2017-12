李建軒發片不忘做公益　捐出部分所得給徐園長護生園

創作新人李建軒今(28)日舉辦個人首張專輯《愛個徹底》記者會,唱作皆優的他,被唱片公司譽為「潛艦級創作歌手」,點名「聲納來襲」,趕在年底前趁勝追擊,頗有問鼎明年金曲獎態勢。樂壇好友陳零九也特地現身力挺,還帶來象徵「百尺竿頭」的甘蔗,預祝李建軒歌壇路像「倒吃甘蔗」,發片一飛沖天。

李建軒於3月以首張全創作EP出道,高唱〈到底怎麼了〉,極具態度和直白的歌詞,瞬間打進青少年心坎裡,韓風情歌〈I Need To Be Loved〉更是攻占各數位榜前幾名,成爲今年度最受矚目的創作新人,唱片公司趁勝追擊,趕在年底前再發片,在發片前更舉辦《要你聽見-李建軒》個人首場售票演唱會,當時他演唱新歌《腦袋show逗啦》、《其實我》、《就別愛我》等,讓粉絲搶先聽。