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中央社

川普將會共和黨領袖 共商國會議程

中央社2017/12/28 18:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社佛羅里達州西棕櫚灘27日綜合外電報導）美國白宮表示，總統川普渴望在華府焦點轉移到期中選舉前通過更多立法，計劃於明年初會見共和黨國會領袖，共商2018年度立法議程。

美聯社報導，川普從佛羅里達州度假返回華府後，將於1月6、7日在馬里蘭州大衛營（Camp David）度假山莊接待來自威斯康辛州的眾議院議長萊恩（PaulRyan）與來自肯塔基州的參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。萊恩與麥康奈發言人已經證實兩人將赴約。

國會日前甫通過立法、將於明年上路的稅改法案，這項法案大砍企業稅和個人稅，預計10年後將增加國庫負債1.5兆美元。

這項法案是川普和共和黨國會議員的第一個重大立法成就。參議院先前未能就共和黨另一項重要承諾－－廢除並取代前總統歐巴馬「歐記健保」（Obamacare）達成協議，減稅就成了川普與共和黨議員今年的必辦事項。

雖然稅改法案終止了「平價醫療法」（AffordableCare Act）中關鍵要素，不再要求所有美國民眾均須購買健保，但健保法律中其他法條並沒有受到影響。國會民主黨議員沒有人在表決中贊成川普的稅改法案。

川普本週稍早推文預測民主黨和共和黨議員「最終將攜手」研擬一套新的健保方案。川普也預測各黨之間在修繕老舊道路、橋樑和交通建設的開支方面將達成共識。白宮表示，川普將於1月公布外界期待以久的基礎建設計劃。

川普今年稍早推文表示，他將終止移民計畫。他給國會議員設下期限，要求在3月5日以前擬出立法解決方案，否則個人將開始面臨遭到驅逐出境的風險。（譯者：中央社李佩珊）1061228

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