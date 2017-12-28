埔鹽國中校慶運動會　同心樓落成與田園風光相呼應

埔鹽國中自民國51年創校以來，作育英才，為地方造就無數優秀人才。然校舍使用迄今已逾50年，經校舍耐震詳細能力評估後為建議拆除，但因西棟教室A及南棟教室皆座落於校地產權未移轉的土地上，礙於土地爭議問題，無法原地重建，因此，彰化縣政府核定學校2,079萬8,000元購地費用，完成埔鹽鄉成功段1429及1430地號預定地的徵收及價購，重建新校舍。



▲埔鹽國中舉行新校舍「同心樓」落成典禮，彰化縣長魏明谷表揚競賽優異學生及績優志工。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

魏明谷指出，新大樓為地上四層的鋼筋混凝土大樓，共核定補助23間教室，內含普通教室與辦公室，總經費為8,563萬4,400元；新校舍造型以雲朵外框為構想，希望從「藍天、白雲、綠地」為出發點，透過建築物與埔鹽的田園風光相呼應，展現出自然型態的建築特色，校舍新建後可提供學習、活動及休憩場所，建置學習的環境與氛圍，並促進校園生活化。



▲埔鹽國中舉行新校舍「同心樓」落成典禮，彰化縣長魏明谷表揚競賽優異學生及績優志工。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

洪智偉說，新校舍名稱經全校師生及埔鹽鄉親票選出「同心樓」，代表埔鹽國中團結、同心協力，使埔鹽共同創造更多美好人事物，也符合埔鹽國中新校舍東側牆面公共藝術糰聚的意象-埔鹽團結凝聚。