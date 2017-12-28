亞太城市不動產前景 台北連2年吊車尾

資誠全球聯盟組織和城市土地學會（Urban LandInstitute）今天發布「2018年亞太區房地產市場新興趨勢報告」，報告提供亞太地區房地產投資及發展趨勢、房地產融資和資本市場及房地產行業和都市圈發展趨勢展望，主要調查超過700位國際知名的房地產專業人士，包括投資者、地產開發商、物業公司、貸款機構、經紀商及財務顧問等專業人士的意見。

（中央社記者邱柏勝台北28日電）資誠（PwC）今天發布2018年亞太房地產趨勢報告，澳洲雪梨、墨爾本因投報率與租金收益率皆高，為最被看好的兩個城市。台北的不動產綜合前景則排第22名，連2年敬陪末座。

報告指出，進入2018年後，受訪投資者的目光集中於幾個區域，最為看好的地區，包括投報率及租金收益率雙高的澳洲雪梨及墨爾本。至於上海、廣州、深圳與北京，則有強大經濟體支撐，因此也被看好。

此外，日本東京與大阪的房地產投報率雖不高，但有低利資金供給，因此仍被看好；而發展前景可期的越南胡志明市與印度幾大城市，以及市場已觸底反彈的新加坡，也都被投資人看好。

報告也指出，由於多數的商用不動產等核心資產已達飽和，目前投資住宅不動產也漸漸成為投資主要標的，尤其在印尼及越南，此現象更為明顯。

但值得一提的是，2018年台北的不動產綜合前景排名第22名（投資前景第22名、開發前景第20名），與2017年調查相同，依舊是排在亞太主要市場的最後一位。

普華國際財顧公司執行董事暨PwC不動產業負責人劉博文表示，這個結果顯示，參與調查的經理人對於台灣不動產市場的投資信心依然低落，其結果值得擔憂，應檢討如何改善台灣不動產市場的基本面、政策面以及投資環境，以追求長期穩健的發展。1061228