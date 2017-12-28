圖輯／ 屈中恆攜女看動畫《小貓巴克里》

多次為動畫《小貓巴克里》配音的屈中恆，再次為登上大螢幕的《小貓巴克里》反派腳色「朱大人」配音，今(28)日首映會還帶著女兒，來看他配音的腳色。
▲屈中恆帶著女兒出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲屈中恆帶著女兒出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲屈中恆帶著女兒出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲屈中恆出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲屈中恆出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲屈中恆出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲屈中恆出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲導演邱立偉、屈中恆出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲導演邱立偉、屈中恆出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲導演邱立偉、屈中恆出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲導演邱立偉出席台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）
▲台灣原創動畫《小貓巴克里》首映會。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.28）