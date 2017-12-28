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政治

蔡英文：轉型正義不排除原住民

記者陳弘志／台北報導2017/12/28 21:05
▲蔡英文28日表示促轉條例沒有排除原住民，族人都可以在促轉會成立後，依法聲請調查。（資料照／總統府提供）
▲蔡英文28日表示促轉條例沒有排除原住民，族人都可以在促轉會成立後，依法聲請調查。（資料照／總統府提供）

蔡英文總統28日下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第4次委員會議，她強調，《促進轉型正義條例》沒有排除原住民，威權統治時期曾經遭受人權侵害的族人，都可以在促轉會成立後，依法聲請調查。

蔡英文說，從原轉會成立以來，一直有國人不相信，已經民營化的台糖公司，會願意配合清查土地資料，或是和原住民族正面對話。但是她今天就請到台糖董事長出席與原住民族面對面討論。

蔡英文指出，原住民族土地議題中，有3塊關鍵的拼圖，在追溯歷史真相時不可缺少，那就是林務局、台糖公司、以及退輔會的土地取得過程。這次會議繼上次邀林務局出席後，拼上第2塊拼圖，往後的會議，她還會邀請退輔會前來報告。

蔡英文說，就在這個月，立法院三讀通過《促進轉型正義條例》，為威權統治時期的轉型正義工作，確立制度上的基礎。她知道有些族人擔心，政府的轉型正義工作，會不會忽視、甚至排除了原住民？蔡英文當場表示，促轉條例沒有排除原住民。

蔡英文說明，根據促轉條例規定，凡是在1945年到1992年這段威權統治時期，曾經遭受到人權侵害的族人，都可以在促轉會正式成立後，依法聲請調查。

蔡英文表示，原住民族在不同政權統治下，還承受過不同性質的痛苦及差別待遇，這些都是原轉會致力面對，也希望帶動整個國家與社會逐步解決的課題。

關鍵字蔡英文原住民族轉型正義促轉條例促轉會
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