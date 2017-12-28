蔡英文：轉型正義不排除原住民

蔡英文總統28日下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第4次委員會議，她強調，《促進轉型正義條例》沒有排除原住民，威權統治時期曾經遭受人權侵害的族人，都可以在促轉會成立後，依法聲請調查。

蔡英文說，從原轉會成立以來，一直有國人不相信，已經民營化的台糖公司，會願意配合清查土地資料，或是和原住民族正面對話。但是她今天就請到台糖董事長出席與原住民族面對面討論。

蔡英文指出，原住民族土地議題中，有3塊關鍵的拼圖，在追溯歷史真相時不可缺少，那就是林務局、台糖公司、以及退輔會的土地取得過程。這次會議繼上次邀林務局出席後，拼上第2塊拼圖，往後的會議，她還會邀請退輔會前來報告。