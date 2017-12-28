影／行銷農村觀光　二水農會推滿額拔蘿蔔體驗

「嘿喲！嘿喲！拔蘿蔔」行銷農村觀光，二水鄉農會出奇招，推出秋冬最夯的農業體驗。二水八堡圳農情館前正值蘿蔔採收期，28日推出消費滿200元送體驗蘿蔔活動。農會總幹事蔡文琳邀請民眾共同慶豐收拔蘿蔔，博個好彩頭。

二水鄉農會努力推動農村地方產業，將八堡圳農情館前的2分農地承租下來，種植八卦山特有農產仙草，10月間仙草收成，便利用休耕之際，以友善耕作方式，種植數千顆十字花科蔬菜「白蘿蔔」，提供給消費滿額的遊客享受採收體驗。

蔡文琳表示，二水鄉農會在員集路旁的供銷部規畫的八堡圳農情館，主要行銷縣內的農特產品與咖啡，同時設有農具展示區及書法區，大大的落地窗，視野很寬闊的視野，遊客更可以隨時和交錯呼嘯而過的火車相遇，同時遠眺龍頭山屹立白雲間。



▲二水鄉農會推出消費滿200元送體驗拔蘿蔔活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

蔡文琳說，農情館春夏秋冬各季節，端出遊賞的好去處，供民眾飽覽風光之餘，享受農田野趣，為了刺激消費與觀光，還特別租用當地的農地開闢觀光芭樂果園與荷田，並且配合季節舉辦「鄉村味」十足的回饋活動，每每都受到外地遊客的歡迎。

「蘿蔔」有台灣的人蔘美譽，目前一台斤35元，市價高漲，即日起，農情館的促銷活動又推陳出新，即消費滿200元送蘿蔔1條，滿600就送珍珠芭樂1斤，一推出即受到團體爭相訂購，相當搶手。蔡文琳強調，提供體驗的白蘿蔔都是無毒管理，保證安全。