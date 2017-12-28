曾遭媽媽酸是「莫大恥辱」　陳珮騏一度想輕生

陳珮騏受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪單親媽媽李沂和她的兩個兒子。陳珮騏在27歲時，以模特兒的身分入行，後來演出八點檔打開知名度，也在今年獲得金馬獎最佳影片的《血觀音》中飾演議長特助，表現十分亮眼。陳珮騏十分珍惜工作機會，就算一年只休兩天也不喊累，讓她樂在工作其實還有另一個原因，透過戲劇可以彌補她對家庭的渴望。

陳珮騏透露，媽媽在她兩歲時離家並改嫁，爸爸在她小學時就過世，她由阿嬤和姑姑帶大。即便和媽媽保持聯繫，但陳珮騏卻始終沒有家的感受，媽媽甚至還曾嫌棄她：「其實根本不想要妳的出現。」、「妳的出生對我來講是個莫大恥辱。」讓陳珮騏覺得很受傷。