新聞台恐遭TBC下架 民視：頻道非商品

民視主管經理表示，民視25日就發函給所有系統台業者，已臨時授權他們能使用到107年2月15日，主動表示善意，也願意協商，「條件也開給他們，都不協商就下架，相信觀眾不接受，主管機關也無法接受」。

有線系統TBC台灣寬頻擁有南桃園、北視、信和、群健4家有線電視系統，收視戶數超過70萬戶，TBC與民視協商107年「民視新聞台」頻道授權時，雙方談判不成，TBC考量明年下架民視新聞台，避免侵權。

針對TBC指出，107年正式授權合約協商已確定來不及，民視主管經理指出，儘管如此，民視已發函臨時授權，免除侵權的嫌疑，但TBC發函給地方政府的理由是未取得民視正式授權而擔憂侵權，因此將頻道「緊急下架」。

這名主管經理強調，畢竟民視新聞台有很多基本觀眾群，下架頻道已直接影響觀眾權益，民視有臨時授權給TBC，雙方在明年2月15日前，沒有侵權的疑慮，但對方都沒有真正派員前來協商，就要把新聞台當成商品一樣，毫無理由地隨意下架。

對於TBC指出民視要求把「民視新聞台」、「民視第一台」及「民視台灣台」3頻道包裹共同授權，等於強迫TBC上架另2台，不符公司需求，這名主管經理回應：「這也是可以協商的議題，但不能不協商就連新聞台也下架。」1061228