可成再砸12.5億元資本支出 全年116億元創新高

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 旗下子公司可成科技 (宿遷) 及可功科技 (宿遷) 今 (28) 日分別宣布，將斥 6.2 億元及 6.3 億元購買機器設備，累積今年資本支出總額達 116 億元，創全年新高紀錄。

面對後有鎧勝 - KY(5264-TW) 追兵來勢洶洶，可成為擴大在蘋果供應鏈的領先地位，加上衝刺新材料領域及產能，今年資本支出相當積極。法人指出，儘管蘋果持續在機殼方面想推出新材料，但是金屬機殼仍有優勢，或許結構有變化，但並不會被取代。

可成今年 1 月就開始有積極的投資動作，且一出手就是 1 億美元 (約新台幣 30 億元)，在中國江蘇宿遷設立 100% 子公司可達科技 (宿遷)，可成表示，主要是看好機構件長期需求，依照客戶需求所啟動的擴廠規畫。