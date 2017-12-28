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可成再砸12.5億元資本支出 全年116億元創新高

鉅亨網2017/12/28 19:16
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金屬機殼廠可成 (2474-TW) 旗下子公司可成科技 (宿遷) 及可功科技 (宿遷) 今 (28) 日分別宣布，將斥 6.2 億元及 6.3 億元購買機器設備，累積今年資本支出總額達 116 億元，創全年新高紀錄。

面對後有鎧勝 - KY(5264-TW) 追兵來勢洶洶，可成為擴大在蘋果供應鏈的領先地位，加上衝刺新材料領域及產能，今年資本支出相當積極。法人指出，儘管蘋果持續在機殼方面想推出新材料，但是金屬機殼仍有優勢，或許結構有變化，但並不會被取代。

可成今年 1 月就開始有積極的投資動作，且一出手就是 1 億美元 (約新台幣 30 億元)，在中國江蘇宿遷設立 100% 子公司可達科技 (宿遷)，可成表示，主要是看好機構件長期需求，依照客戶需求所啟動的擴廠規畫。

接下來，可成董事會也在 3 月通過新設台灣子公司台灣可耀，而可利科技 (泰州) 也在 5 月決定投入 1 億美元 (約新台幣 30 億元) 進行擴產，到了 10 月，可成科技 (宿遷) 及可功科技 (宿遷) 也分別斥資 3.1 億元及 25.9 億元購買機器設備，都讓可成的資本支出持續創新高紀錄。

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關鍵字可成金屬機殼資本支出鎧勝-ky蘋果供應鏈headline
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