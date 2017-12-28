〈金融業人事大風吹〉一年轉戰3家壽險高層 孟嘉仁接

遠雄人壽今 (28) 日召開董事會，因應原任董事長董季華因個人健康因素請辭，選任孟嘉仁接任董事長。孟嘉仁曾擔任三商美邦人壽總經理長達 8 年，去年底轉戰中國人壽執行副總，如今又閃辭轉投遠雄人壽，短短一年內連換三家壽險公司，可說是業界高層第一人。

近年遠雄人壽業務通路規模迅速成長，總員工人數超過 6000 人，有效契約保單數近 600 萬件，持續展現卓越的經營實績。今年 11 月自結稅後獲利 1.84 億元，累計 1-11 月稅後獲利 27.97 億元，年度獲利成長 134%，每股盈餘 2.25 元，公司總資產規模超過 3936 億元，資本適足率高於 300%，更連續二年榮獲中華信評評等為 twA + 等級。