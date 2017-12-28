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〈金融業人事大風吹〉一年轉戰3家壽險高層 孟嘉仁接

鉅亨網2017/12/28 19:14
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遠雄人壽今 (28) 日召開董事會，因應原任董事長董季華因個人健康因素請辭，選任孟嘉仁接任董事長。孟嘉仁曾擔任三商美邦人壽總經理長達 8 年，去年底轉戰中國人壽執行副總，如今又閃辭轉投遠雄人壽，短短一年內連換三家壽險公司，可說是業界高層第一人。

近年遠雄人壽業務通路規模迅速成長，總員工人數超過 6000 人，有效契約保單數近 600 萬件，持續展現卓越的經營實績。今年 11 月自結稅後獲利 1.84 億元，累計 1-11 月稅後獲利 27.97 億元，年度獲利成長 134%，每股盈餘 2.25 元，公司總資產規模超過 3936 億元，資本適足率高於 300%，更連續二年榮獲中華信評評等為 twA + 等級。

孟嘉仁表示，未來將以「穩健財務績效」、「創新金融商品」、「善盡社會責任」作為三大努力方向，以創造公司最大價值及朝大型壽險公司規模邁進。 

新任遠雄人壽董事長孟嘉仁，清華大學數學系畢業，並從美國取得 Temple 大學之精算碩士學位，具 20 年以上資深精算暨壽險通路保險專業及經營管理經歷，產學背景深厚，曾任三商美邦人壽總經理，帶領該公司掛牌上市且完成多項重要里程碑，充分展現其保險業務卓越的管理實力。另曾擔任中國人壽執行副總經理，領軍業務團隊屢創佳績，此人事案將報請主管機關認可生效。

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