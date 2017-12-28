蔡依林倒在「他」懷裡　大膽表白：找到另一半了

「亞洲流行天后」蔡依林與奇幻喜劇電影《捉妖記 2》跨界合作的全新電影主題曲〈什麼什麼〉將於29日搶先全球首播。這次MV大規模出動電影中人氣妖怪胡巴、土地妖、笨笨等與蔡依林一起入鏡，將現場營造成色彩繽紛的大型派對，她不但一連狂換四套造型，拍攝時更數度心花大開，被一群模樣可愛的妖怪們逗得開懷大笑，玩得不亦樂乎之餘，甚至倒在「妖界第一暖」的笨笨懷裡表白：「我找到我的另一半了！」

聊到《捉妖記 2》，蔡依林提到自己曾看過《捉妖記》第一集，當時超喜歡說話奶聲奶氣的小可愛角色—胡巴；然而經過一整天相處，她卻突然變心愛上了有「妖界第一暖」之稱的笨笨，甚至在拍照時，大方倒在笨笨身上直接表白：「我好喜歡他！肚子大大的躺在懷裡好有安全感。」此外，蔡依林將在30日的《浙江衛視領跑2018演唱會》首度演唱這首歌曲。