金融監理沙盒完成協商 29日可望三讀

（中央社記者王承中、劉冠廷台北28日電）朝野立法院黨團今天協商外界俗稱「金融監理沙盒」的金融科技發展與創新實驗條例草案達成共識，將於明天立法院院會處理，但審查會成員比例因朝野無共識，留待表決。

為排除現行法律對非金融業辦理金融科技創新實驗涉及特許金融業務限制，金融監督管理委員會提出金融科技發展與創新實驗條例草案，以專法建立金融科技創新實驗機制，以利建置完整安全實驗環境。

何謂金融監理沙盒（Regulatory Sandbox），曾任金管會主任委員的中國國民黨籍立法委員曾銘宗告訴中央社記者，沙盒一詞源自於程式設計，是讓設計出的程式先在封閉空間試驗運作，防止影響系統。為鼓勵金融科技創新，避免新金融科技造成風險或危害消費者權益，需先在可控管環境下測試一段時間，目前英國、新加坡與香港都有類似機制。