今日暖新聞》愛的年菜　學子募款助華山基金會

歲末正是分享溫暖的時刻，大葉大學婚禮企畫暨節慶管理學士學位學程二年級學生28日在校內發起小額募款與發票募集活動，所得將全數捐給華山基金會大村天使站，為失能、失智、失依老人提供一份熱騰騰的年夜菜。

婚慶學程的同學換上婚紗禮服，抱著捐款箱在校內高喊「順手捐發票，捐款做公益」，希望能號召更多人響應愛心行動。陳煜倫同學說，剛開始募款時完全不知道怎麼跟陌生人開口，但團隊裡的女同學比他還大方，主動說出「同學，要不要捐發票做公益」，獲得許多熱情的支持，班上只有二個男同學，能跟一群熱心又細心的女同學共同投入募款活動，讓他學到很多。



▲大葉大學婚慶學程歡迎大家一起做公益。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

活動總召、婚禮企畫暨節慶管理學士學位學程大二生蔡雨彤表示，在寒冷的冬天，他們希望能把溫暖的心意傳達給需要幫助的人，因此策畫了募款活動，跟幾個單位接洽後，選定要幫同樣位在大村鄉的華山基金會大村天使站募年菜基金。除了小額捐贈，也準備了發票募集箱，希望集結大家的愛心，傳愛給華山基金會服務對象。



▲大葉大學婚慶學程學生換上婚紗募款，格外吸睛。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

黃資婷同學指出，他們就讀婚禮企畫暨節慶管理學士學位學程，因此募款活動結合了學程特色，一方面穿婚紗禮服，吸引人潮，另一方面，在攤位準備了互動小遊戲，拉近彼此的距離，歡迎大家一起來捐發票、捐款，用行動支持華山基金會的愛心年菜。



▲大葉大學婚慶學程在攤位安排了小遊戲，拉近距離。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.28）

婚禮企畫暨節慶管理學士學位學程主任熊婉君說，募款助華山基金會的公益行動，不只是讓學生能發揮課堂所學，實際企劃並執行一場活動，也是在服務中學習的機會，希望藉由學生們的寒冬送暖，凝聚大家的愛心，傳遞溫暖給華山基金會關懷的長輩。